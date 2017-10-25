У курортному місті кавказець серед ночі побив волинянина

Уночі в Одесі на зупинці громадського транспорту нападник побив перехожого та, пригрозивши ножем, відібрав мобільний телефон.46-річний потерпілий - житель Волинської області відразу звернувся по допомогу до правоохоронців, повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі.Поліцейські затримали зловмисника в кількох кварталах від місця скоєння злочину. Він виявився 30-річним громадянином однієї з країн Південного Кавказу. У чоловіка вилучили речові докази правопорушення та викрадений мобільний телефон. Його повернули власнику.Наразі слідчі Приморського відділу поліції оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває слідство.