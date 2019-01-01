Любомльський район отримав надсучасну «швидку» від Фонду Ріната Ахметова

На початку липня обласні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримали 30 спецмашин. Завдяки цим автомобілям, які обладнані за найкращими європейськими стандартами, ще більша кількість пацієнтів вчасно отримуватиме якісну медичну допомогу. Один з них, сьогодні, 19 липня, передали для відділення екстреної медичної допомоги Любомльського району.Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністраціїпояснив, чому авто передали саме Любомлю і чи очікувати Волині масштабнішої заміни спецтехніки згодом.«Ми перш за все намагаємося забезпечувати лікарні, які знаходяться біля міжнародних трас, відповідно, найбільший міжнародний перехід в області – "Ягодин", тому ця машина їде в Любомль. Наступний автомобіль отримає Володимир-Волинський район, в межах якого знаходиться автоперехід "Устилуг". Ця закупівля уже підтверджена», – пояснює Ігор Ващенюк.Посадовець розповів, що цей автомобіль класу В обладнаний за всіма європейськими стандартами, до того ж, він облаштований так, аби пацієнти перебували у максимально комфортних умовах.«У цьому автомобілі є все», – каже Ігор Степанович.До слова, цьогоріч Волинь вже отримала два автомобілі «швидкої» як гуманітарну допомогу від уряду Китаю. Також з обласного бюджету виділили кошти на закупівлю ще однієї спецмашини. «Придбання санітарного транспорту для обласної служби екстреної медичної допомоги зрушено з мертвої точки», – констатує Ігор Ващенюк.Ключі від новенької спецмашини вручив тимчасовий виконувач обов’язків голови обласної державної адміністрації«Завдяки цій ініціативі з’явилася додаткова можливість розвивати соціальну інфраструктуру регіону, до слова, ми ще очікуємо нові автомобілі для нашої області», – зазначив Олександр Олексійович.Він привітав колектив працівників відділення екстреної медичної допомоги Любомльського району і урочисто віддав ключі від автомобіля фельдшерціМедик переконує, що ця спецмашина з’явилася у Любомлі дуже вчасно: «Ми маємо велику необхідність у швидких. В нас дуже мало автомобілів, разом з тим, висока кількість населення, близько 60 тисяч. Машини ті, що є – в поганому стані, тому така допомога дуже актуальна»."Швидка", яку передали любомльчанам, типу B – Peugeot Boxer, у якій є все необхідне для порятунку людей в умовах надзвичайних ситуацій. У машині встановлені портативні системи реанімації, кисневі апарати, прилади для вимірювання глюкози в крові, сучасні ноші, електрокардіограф, оксиметр, дефібрилятор тощо. ЇЇ вартість становить близько 1,9 мільйона гривень.