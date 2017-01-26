Курсанти військової кафедри луцького вишу присягнули на вірність Україні. ФОТО

Вдруге в історії ЛНТУ відбувся випуск курсантів військової кафедри. Присягу на вірність народу України склали більше 30 юнаків та дівчат.За два роки навчання курсанти опанували три спеціальності: «Бойове застосування механізованих підрозділів, частин і з’єднань», «Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії» та «Психологія», - повідомляє прес-служба ЛНТУ.Після спільного виконання гімну хлопці і дівчата урочисто присягнули на вірність українському народу. Привітав із таким важливим святом молодих та відважних випускників ректор Луцького НТУ Петро Савчук та побажав офіцерам служити у мирній Україні.«Панове курсанти, я вам дякую за те, що ви зробили цей вибір, за те, що ви наполегливо працювали і сьогодні маєте можливість отримати чергову перемогу у житті. Впевнений, що це перемога, адже у вас була нелегка дворічна підготовка, яку ви успішно пройшли. Я бажаю вам зміцнювати свої позиції, зростати у якості офіцерів і служити у мирній Україні», - наголосив Петро Савчук.За успіхи у навчанні ректор відзначив окремих курсантів почесними грамотами.Також з вітальним словами до курсантів звертались заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення Волинського обласного військового комісаріату підполковник Ігор Підлісний, головний спеціаліст управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА Юрій Загоруйко, в.о. завідувача кафедри військової підготовки підполковник Дмитро Грисюк.«Я хочу наголосити, що ви складаєте присягу не комусь, не начальнику, генералу чи посадовцю, ви складаєте присягу на вірність українському народові! І коли перед вами постане питання вибору, як діяти, згадайте сьогоднішній день і нехай ваш вибір не підлягає сумніву. Це дане вами слово, совість, честь, тож пройдіть із цим принципом усе своє життя», - сказав Дмитро Грисюк.У свою чергу курсанти теж подякували військово-викладацькому складу, за переданий досвід та неоціненні настанови.Ілля Лаговський наголосив, що військова форма для усіх здається красивою, але не усі здогадуються, наскільки важко її носити: «Коли вперше її отримуєш, вона дарує тобі дивні відчуття, ти неначе виділяєшся із натовпу людей. Проте вона покладає дуже багато зобов’язань, які стосуються поведінки, етики, прийнятих рішень. Тепер оточуючі, спостерігаючи за твоєю поведінкою, судять про підрозділ, частину, армію в цілому. Особа, яка одягає форму, у жодному разі немає права її зганьбити, як і зганьбити честь Збройних Сил».Насамкінець, для присутніх виступили спортсмени спортивного клубу козацьких бойових мистецтв «Герць», під керівництвом Романа Ковальчука, в подарунок із музичною композицією виступила Христина Ващеня, бойовий дух піднесли урочистими вибухами із гармат члени Козацького Стрілецького Братства. Натомість курсанти продемонстрували рівень стройової підготовки та виконання стройової пісні.