Вибори на Волині: не вистачає контрольних листів та скриньок для голосування

На Волині на дільниці №070097 (округ №20) до переносної скриньки вкинули лише один контрольний лист та із таким «наповненням» члени комісії вирушили до виборців, які голосують за місцем перебування.Окрім того, спостерігачі ОПОРИ повідомляють про нестачу скриньок для голосування на низці виборчих дільниць різних округів.Подія з контрольним листом трапилася на дільниці у селі Звиняче Горохівського району. На дільниці нестача скриньок – наявні лише три стаціонарні та одна переносна. Тож зранку члени комісії опустили у великі скриньки по одному контрольному листу, а також лише один такий лист вкинули в переносну скриньку. Із нею члени комісії й вирушили до виборців, які голосують на дому. На зауваження спостерігача ОПОРИ члени ДВК повідомили, що, мовляв, в ОВК видавали лише по чотири контрольні листи.Зауважимо, що через наявність лише одного контрольного листа у переносній скриньці для голосування існує загроза, що під час підрахунку бюлетені із неї не підлягатимуть врахуванню.Дільнична виборча комісія звернулася за роз’ясненням як діяти до комісій вищого рангу. ДВК порадили скласти контрольний лист самим, повернути членів комісії, які вже вирушили до виборців, і вкинути другий контрольний у скриньку.Відповідно до частини 4 статті 84 Закону України «Про вибори народних депутатів України» під час підготовки до голосування після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується або, у разі неможливості, опечатується печаткою дільничної виборчої комісії, після чого до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер одномандатного округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та, за бажанням, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів. Також відповідно до частини 11 статті 86 голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист.Окрім того, спостерігачі ОПОРИ із різних округів продовжують повідомляти про брак скриньок для голосування на виборчих дільницях. Зокрема, на дільниці №070524 у селі Несвіч Луцького району (округ №20) не вистачає двох великих скриньок. А на дільниці №070588 у селі Щитинь Любешівського району (округ№23) не вистачає однієї переносної скриньки.Повідомляють про нестачу скриньок й на дільницях №070817 (село Вишеньки Рожищенського району, ОВО №20), №070201 (село Стара Лішня, Володимир-Волинський район, ОВО №19), №070067 (село Дарницьке, Володимир-Волинський район, ОВО №19), №070002 (село Залужжя, Володимир-Волинський район, ОВО №19), №070885 (смт Турійськ, ОВО №20).Нагадаємо, відповідно до частини 6 статті 83 Закону України «Про вибори народних депутатів України» мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок.