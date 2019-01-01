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На Волині дочка знайшла на подвір'ї вбиту матір

На Волині дочка знайшла на подвір'ї вбиту матір
Учора, 20 липня, в селищі Колки Маневицького району під час конфлікту 53-річна жителька одного із сіл району вбила 67-річну місцеву жительку.

Про це повідомляє поліція Волині.

Ввечері по 21 годині до поліції звернулася жителька селища Колки й повідомила, що на подвір’ї виявила мертву свою матір. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що під час конфлікту 53-річна зловмисниця палицею побила потерпілу після чого та померла.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Поліцейські затримали її в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення зловмисниці підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. Йдеться про заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

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Теги: вбивство, Колки, Волинь
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