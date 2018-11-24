Погоня і сутичка з поліцією: під Луцьком декілька екіпажів затримували п'яного водія. ВІДЕО

У селі Жидичин Ківерцівського району патрульні наздогнали і затримали нетверезого водія, який на автомобілі «ВАЗ», за попередньою інформацією, тікав від них ще з Луцька.Про цеповідомили очевидці події.За словами свідків інциденту, затриманню нетверезого за зовнішніми ознаками водія передувала погоня від району Вишкова, що в Луцьку, аж до села Жидичин.Водій, який не зупинився на вимогу патрульних, за попередньою інформацією, хотів втекти від правоохоронців і заховатися в Жидичині.Утім, в погоні він пробив в колесо, вдарившись ним у бордюр під час різкого розвороту. Це дала змогу патрульним наздогнати втікача. В автомобілі були пасажири.На підмогу приїхало ще два екіпажі поліції.Агресивного водія, який намагався чинити фізичний опір і наносив тілесні ушкодження поліцейським, таки «скрутили», посадили у автівку правоохоронців та повезли до Луцька.Автомобіль порушника залишився у Жидичині.Патрульні інцидент наразі не коментують.