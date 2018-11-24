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Погоня і сутичка з поліцією: під Луцьком декілька екіпажів затримували п'яного водія. ВІДЕО

Погоня і сутичка з поліцією: під Луцьком декілька екіпажів затримували п'яного водія. ВІДЕО
У селі Жидичин Ківерцівського району патрульні наздогнали і затримали нетверезого водія, який на автомобілі «ВАЗ», за попередньою інформацією, тікав від них ще з Луцька.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

За словами свідків інциденту, затриманню нетверезого за зовнішніми ознаками водія передувала погоня від району Вишкова, що в Луцьку, аж до села Жидичин.

Водій, який не зупинився на вимогу патрульних, за попередньою інформацією, хотів втекти від правоохоронців і заховатися в Жидичині.

Утім, в погоні він пробив в колесо, вдарившись ним у бордюр під час різкого розвороту. Це дала змогу патрульним наздогнати втікача. В автомобілі були пасажири.

На підмогу приїхало ще два екіпажі поліції.

Агресивного водія, який намагався чинити фізичний опір і наносив тілесні ушкодження поліцейським, таки «скрутили», посадили у автівку правоохоронців та повезли до Луцька.

Автомобіль порушника залишився у Жидичині.

Патрульні інцидент наразі не коментують.


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Теги: Жидичин, погоня, Луцьк, патрульна поліція
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Коментарі 1
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Ще те п...дар в камуфляжній футболці ходило яйця мняло біля злочинця. Я не прихильник роботи так званих поліцейських, але в даному випадку водіїв, які створюють небезпеку на дорозі, та ще й тікають від відповідальності - головою об асфальт бити треба.
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