На Волині виборець отримав бюлетень для голосування за водійським посвідченням

На дільниці №070704 (ОВО №23) виборець отримав бюлетені для голосування, пред’явивши посвідчення водія. Щодо цього факту спостерігач ОПОРИ склав акт про порушення.Інцидент трапився на виборчій дільниці у селі Рудники Маневицького району. Член комісії видала бюлетені виборцю, який надав замість паспорта посвідчення водія. Спостерігач ОПОРИ звернув увагу комісії на цей факт та склав акт про порушення.За словами спостерігача, член комісії мотивувала видачу бюлетенів цьому виборцю тим, що сплутала посвідчення із ID-карткою. Однак після цього інциденту спроб видати бюлетені без відповідних документів не було.Відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про вибори народних депутатів України» паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби) є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.