вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині виборець отримав бюлетень для голосування за водійським посвідченням

На Волині виборець отримав бюлетень для голосування за водійським посвідченням
На дільниці №070704 (ОВО №23) виборець отримав бюлетені для голосування, пред’явивши посвідчення водія. Щодо цього факту спостерігач ОПОРИ склав акт про порушення.

Інцидент трапився на виборчій дільниці у селі Рудники Маневицького району. Член комісії видала бюлетені виборцю, який надав замість паспорта посвідчення водія. Спостерігач ОПОРИ звернув увагу комісії на цей факт та склав акт про порушення.

За словами спостерігача, член комісії мотивувала видачу бюлетенів цьому виборцю тим, що сплутала посвідчення із ID-карткою. Однак після цього інциденту спроб видати бюлетені без відповідних документів не було.

Відповідно до частини 4 статті 2 Закону України «Про вибори народних депутатів України» паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби) є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, бюлетень, водійське посвідчення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міносвіти хочуть підняти плату за навчання у вишах
Сьогодні, 23:28
На Волині виборець отримав бюлетень для голосування за водійським посвідченням
Сьогодні, 22:35
Стало відомо, коли ФК «Волинь» представить новачків та нову форму
Сьогодні, 22:17
Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька
Сьогодні, 21:39
Погоня і сутичка з поліцією: під Луцьком декілька екіпажів затримували п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
Схожі новини
На Волині чоловік попросив другий бюлетень, бо засумнівався у своєму виборі На Волині чоловік попросив другий бюлетень, бо засумнівався у своєму виборі
21 квітень, 13:54
На Волині жінка намагалась сфотографувати бюлетень На Волині жінка намагалась сфотографувати бюлетень
21 квітень, 10:51
У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент» У Луцьку Зеленському зарахували голос з бюлетеня з текстом «наш президент»
01 квітень, 06:10
«Паморок», «натягач», «мазун»: на Волині виборець креативно зіпсував бюлетень «Паморок», «натягач», «мазун»: на Волині виборець креативно зіпсував бюлетень
11 грудень, 2016, 23:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Міносвіти хочуть підняти плату за навчання у вишах
Сьогодні, 23:28
 0
На Волині виборець отримав бюлетень для голосування за водійським посвідченням
Сьогодні, 22:35
 0
Стало відомо, коли ФК «Волинь» представить новачків та нову форму
Сьогодні, 22:17
 0
Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька
Сьогодні, 21:39
 0
Погоня і сутичка з поліцією: під Луцьком декілька екіпажів затримували п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿