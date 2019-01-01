Назвали найпопулярніші імена, якими називали новонароджених у Луцьку
Сьогодні, 10:15
Розповіли про найпопулярніші імена, які давали дітям волиняни у 2019 році.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
Так, у першому півріччі цього року працівники Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровали 1487 новонароджених, з них – 1156 свідоцтв про народження вручили батькам безпосередньо у пологовому будинку.
Відтак, серед рідковживаних імен дівчаток є такі: Еліна, Кая, Лук’яна, Даяна, Ясміна, Аніта, Лорєдана, Євлалія, Мія, Ріанна, Анелія, Лія, Аміра.
Для хлопчиків: Юссеф, Естеван, Домінік, Елезар, Тайлан, Мартін, Каміль, Дамір, Єлісей, Овсій, Фернандо, Лукас, Нафан, Ізмаїл, Вільям, Осман.
А з найбільш поширених для дівчаток: Анна, Софія, Анастасія, Дарина,
Єва, Вікторія, Злата, Вероніка, Богдана, Катерина, Варвара, Яна, Марта.
Для хлопчиків: Матвій, Марк, Іван, Максим, Данило, Арсен, Денис, Лука, Дмитро, Михайло.
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Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
Так, у першому півріччі цього року працівники Луцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровали 1487 новонароджених, з них – 1156 свідоцтв про народження вручили батькам безпосередньо у пологовому будинку.
Відтак, серед рідковживаних імен дівчаток є такі: Еліна, Кая, Лук’яна, Даяна, Ясміна, Аніта, Лорєдана, Євлалія, Мія, Ріанна, Анелія, Лія, Аміра.
Для хлопчиків: Юссеф, Естеван, Домінік, Елезар, Тайлан, Мартін, Каміль, Дамір, Єлісей, Овсій, Фернандо, Лукас, Нафан, Ізмаїл, Вільям, Осман.
А з найбільш поширених для дівчаток: Анна, Софія, Анастасія, Дарина,
Єва, Вікторія, Злата, Вероніка, Богдана, Катерина, Варвара, Яна, Марта.
Для хлопчиків: Матвій, Марк, Іван, Максим, Данило, Арсен, Денис, Лука, Дмитро, Михайло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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