Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки





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Про це у коментарі Інформаційному агентству Володимир Шмаль.



З його слів, медики та експерти встановили, що причиною масштабної аварії на маневицькому перехресті поблизу Оконська став раптовий інсульт, що трапився у водія «швидкої допомоги» під час руху.



«Спочатку цього не встановили, тому що у чоловіка був свіжий крововилив від удару. Але коли він потрапив до лікарні, після чисельних досліджень та діагностики, ми встановили, що в нього трапився інсульт. І, хоча щодня перед виходом на роботу лікарі проходять перевірку, інсульт – це така річ, яку спрогнозувати неможливо. Це і стало причиною аварії, під час якої загинув пацієнт та донька пацієнта, яка його супроводжувала», - розповів медик.



Також він зазначив, що, за станом на сьогодні, водій «швидкої», що перекинулась під час масштабної ДТП на маневицькому перехресті, перебуває на лікування у відділенні нейрохірургії Волинської обласної лікарні.



Нагадаємо, 1 липня на Волині автомобіль швидкої медичної допомоги, що рухався з проблисковими синіми маячками, перевернувся внаслідок зіткнення з вантажівкою. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пацієнт, його донька, ще двоє осіб – у важкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Причиною дорожньо-транспортної пригоди, під час якої на маневицькому перехресті поблизу Оконська перевернувся автомобіль невідкладної швидкої допомоги , став раптовий інсульт у водія «швидкої». Нагадаємо, смертельна аварія забрала життя у двох людей , ще двоє – у важкому стані.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря з оперативної роботи, медицини катастроф та цивільного захисту населення Комунального закладу «Волинський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф»З його слів, медики та експерти встановили, що причиною масштабної аварії на маневицькому перехресті поблизу Оконська став раптовий інсульт, що трапився у водія «швидкої допомоги» під час руху.«Спочатку цього не встановили, тому що у чоловіка був свіжий крововилив від удару. Але коли він потрапив до лікарні, після чисельних досліджень та діагностики, ми встановили, що в нього трапився інсульт. І, хоча щодня перед виходом на роботу лікарі проходять перевірку, інсульт – це така річ, яку спрогнозувати неможливо. Це і стало причиною аварії, під час якої загинув пацієнт та донька пацієнта, яка його супроводжувала», - розповів медик.Також він зазначив, що, за станом на сьогодні, водій «швидкої», що перекинулась під час масштабної ДТП на маневицькому перехресті, перебуває на лікування у відділенні нейрохірургії Волинської обласної лікарні.Нагадаємо, 1 липня на Волині автомобіль швидкої медичної допомоги, що рухався з проблисковими синіми маячками, перевернувся внаслідок зіткнення з вантажівкою. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пацієнт, його донька, ще двоє осіб – у важкому стані.

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