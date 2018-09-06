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Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки

Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки
Причиною дорожньо-транспортної пригоди, під час якої на маневицькому перехресті поблизу Оконська перевернувся автомобіль невідкладної швидкої допомоги, став раптовий інсульт у водія «швидкої». Нагадаємо, смертельна аварія забрала життя у двох людей, ще двоє – у важкому стані.

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Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник головного лікаря з оперативної роботи, медицини катастроф та цивільного захисту населення Комунального закладу «Волинський обласний центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль.

З його слів, медики та експерти встановили, що причиною масштабної аварії на маневицькому перехресті поблизу Оконська став раптовий інсульт, що трапився у водія «швидкої допомоги» під час руху.

«Спочатку цього не встановили, тому що у чоловіка був свіжий крововилив від удару. Але коли він потрапив до лікарні, після чисельних досліджень та діагностики, ми встановили, що в нього трапився інсульт. І, хоча щодня перед виходом на роботу лікарі проходять перевірку, інсульт – це така річ, яку спрогнозувати неможливо. Це і стало причиною аварії, під час якої загинув пацієнт та донька пацієнта, яка його супроводжувала», - розповів медик.

Також він зазначив, що, за станом на сьогодні, водій «швидкої», що перекинулась під час масштабної ДТП на маневицькому перехресті, перебуває на лікування у відділенні нейрохірургії Волинської обласної лікарні.

Нагадаємо, 1 липня на Волині автомобіль швидкої медичної допомоги, що рухався з проблисковими синіми маячками, перевернувся внаслідок зіткнення з вантажівкою. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пацієнт, його донька, ще двоє осіб – у важкому стані.

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Теги: інсульт, причина, аварія, Волинь, смерть, швидка
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