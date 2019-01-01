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У Любешівському лісгоспі – новий директор

У Любешівському лісгоспі – новий директор
У понеділок, 22 липня, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко призначив Юрія Васюхника новим керівником ДП «Любешівське ЛМГ».

Про це повідомляє Волинське ОУЛМГ на сторінці у Facebook.

Привітали Юрія Олександровича із призначенням також представники місцевої влади, зокрема голова райдержадміністрації Сергій Фесик, голова районної ради Петро Нагорний та голова Любешівської ОТГ Олег Кух.

Довідково:

Юрій Олександрович Васюхник (20.04.1966) родом із села Ситниця Маневицького району. Розпочав свою трудову діяльність після закінчення Шацького лісового коледжу з квітня 1985 року. Пройшов шлях від майстра лісу до директора лісгоспу. У різні роки працював на керівних посадах у ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Любешівське ЛМГ».

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Теги: Волинь, Любешівський лісгосп, новий керівник
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Цю людину навіть майстром лісу не можна працевлаштовувати. Це крах лісгоспу і бардак.
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