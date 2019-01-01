У Любешівському лісгоспі – новий директор

Олександр Кватирко призначив Юрія Васюхника новим керівником ДП «Любешівське ЛМГ».



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Привітали Юрія Олександровича із призначенням також представники місцевої влади, зокрема голова райдержадміністрації Сергій Фесик, голова районної ради Петро Нагорний та голова Любешівської ОТГ Олег Кух.



Довідково:



Юрій Олександрович Васюхник (20.04.1966) родом із села Ситниця Маневицького району. Розпочав свою трудову діяльність після закінчення Шацького лісового коледжу з квітня 1985 року. Пройшов шлях від майстра лісу до директора лісгоспу. У різні роки працював на керівних посадах у ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Любешівське ЛМГ».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 22 липня, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарствапризначивновим керівником ДП «Любешівське ЛМГ».Про це повідомляє Волинське ОУЛМГ на сторінці у Facebook.Привітали Юрія Олександровича із призначенням також представники місцевої влади, зокрема голова райдержадміністрації, голова районної радита голова Любешівської ОТГЮрій Олександрович Васюхник (20.04.1966) родом із села Ситниця Маневицького району. Розпочав свою трудову діяльність після закінчення Шацького лісового коледжу з квітня 1985 року. Пройшов шлях від майстра лісу до директора лісгоспу. У різні роки працював на керівних посадах у ДП «Цуманське ЛГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Любешівське ЛМГ».

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