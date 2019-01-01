Повідомили про порушення, які зафіксували під час виборів на Волині

У день голосування на Волині зафіксували майже пів сотні порушень.Протягом дня голосування та під час прийому документації окружними виборчими комісіями, спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА на Волині зафіксували 48 порушень. Однак інцидентів, які могли б вплинути на результати виборів, у регіоні не зафіксували, - повідомляють в організації.Координатора Громадянської мережі ОПОРА на Волинірозповіла, що системних порушень, які могли б вплинути на результати голосування та загалом результати виборів, не виявили, але протягом дня голосування та ночі прийому документів спостерігачі ОПОРИ зафіксували 48 порушень виборчого законодавства.Більшість із порушень стосувалися недостатньої кількості скриньок для голосування, незаконної агітації в день виборів та голосування виборців без документів чи за інших осіб.Подібні факти зафіксували в окрузі №23. Так, в одному із сіл Маневиччини виборець проголосував за водійським посвідченням, а в іншому спостерігач попередив порушення.Також керівниця волинської ОПОРИ відзначила негативну тенденцію щодо перешкоджання здійсненню діяльності спостерігачів. У Ківерцях спостерігач не зміг потрапити на ранкове засідання, бо члени ДВК самовільно змінили приміщення. Другий випадок трапився у Луцьку, де на дільницю №071052 спостерігача не впустили на дільницю близько опівночі. Мотивували це тим, що він прийшов пізно.«Ми постійно наголошуємо, що на дільниці двері зачиняються для виборців. А суб’єкти виборчого процесу, які мають посвідчення від відповідної ОВК чи ЦВК, мають право спостерігати за процесом на будь-якому етапі», - наголосила представниця ОПОРИ.У день голосування на Волині фіксували й низку інших порушень. Наприклад, у селі Теклине Камінь-Каширського району сейф із бюлетенями не знаходився у приміщенні дільниці, а його зранку привозили із сусіднього села. Як пояснювали на місці, тут просто не було сейфа та можливості зберігати бюлетені.Серед процедурних порушень найпоширенішим було те, що ДВК не вели протоколів ранкового засідання. Тож коли спостерігачі просили ознайомитися із документами, їм повідомляли, що їх не встигли оформити. Окрім того, на дільниці у селі Звиняче Горохівського району не вистачало контрольних листів, які вкидають у скриньки для голосування. На декількох дільницях в округах №20 та №22 виявили присутність двох спостерігачів від одного суб’єкта.Також спостерігачі в окрузі №20 фіксували два факти заповнення протоколів ще 21 липня, однак у документах проставляли дату 22 липня. Виявляли й випадки порушення процедури відправлення комісій на «уточнення» протоколів – це, зокрема, зафіксували у місті Луцьк. Тут ОВК №22 віддала дільниці, яку відправляли на «уточнення», перший та другий примірник протоколів, хоча по закону ці примірники мали залишатись в ОВК.Громадська омбудсменка із захисту виборчих прав ОПОРИ на Волинірозповіла, що у день виборів також відвідала низку дільниць. Наприклад, у пологовому будинку омбудсменка теж виявила факт, коли ДВК працювала не у приміщенні, вказаному на сайті ЦВК. Їй не вдалося ознайомитися із протоколом ранішнього засідання, адже він був «недозаповнений».За словами омбудсменки, вона також моніторила доступність дільниць на Волині для осіб із інвалідністю і це дало певні результати. Тож у деяких районах замінили розташування дільниць із других поверхів на перші.«Напевне, найгірша ситуація в Луцьку. Тут не переносять дільниць, якщо вони на другому поверсі, не відреагували на зауваження, які були під час президентських виборів. У переважної кількості дільниць немає пандусів, немає додаткового освітлення. У відповіді на мій запит відповіли, що всі дільниці у місті мають додаткове освітлення, але це не так. Наприклад, на дільниці, розміщеній в корпусі Східноєвропейського університету на вулиці Винниченка в моїй присутності люди, які не є слабозорими, скаржилися, що погано видно в кабінках… Кошти виділяють, тому особам з інвалідністю мають бути створені всі умови», - додала Євгенія Коваленко.Вона також нагадала про випадок у Маневичах, коли виборець із інвалідністю не зміг самостійно потрапити на дільницю, тож на другий поверх його підіймали троє осіб. До приміщення вів пандус, а от всередині його не було. Проте якби дільниця була на першому поверсі, у виборця б не виникло труднощів.За її словами, під час спілкування із керівним складом комісій вона зауважила, що люди із інвалідністю і так не відвідуватимуть дільниці, а голосуватимуть вдома.Омбудсменка розповіла й про результати інспекції спецдільниці у Луцькому слідчому ізоляторі. Голосування там відбулося спокійно, а особи, яких там утримують, отримували по два бюлетені. Євгенія Коваленко зазначила, що так було не в усіх регіонах – у деяких областях виборці в подібних установах отримували лише один бюлетень.