За допомогою дрона у Луцьку знайшли нові джерела смороду
Сьогодні, 09:06
У Луцьку 19 липня за допомогою дрона обстежили майже 100 гектарів полів фільтрації, що вздовж вулиці Львівської.
Про це під час оперативної наради сьогодні, 23 липня, розповіла начальник відділу екології Оксана Тарабанюк.
За словами очільниці відділу екології, такі дослідження з висоти дали змогу виявити нові джерела смороду, інформацію про підприємства, які використовують відстійники для зберігання своїх відходів, просто замовчували.
«Це не нові джерела. Це такі самі карти, фільтраційні поля. Відбулася перевірка, їх починають засипати землею. Це має «збити» сморід. Завод каже: от ми такі білі і пухнасті, ми все робимо, щоб унеможливити сморід. А в той же час за декілька метрів є такі самі ями, куди зливають і звідки поширюється сморід», – висловився з цього приводу виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Він додав, що Гнідавському цукровому заводу варто було б трохи «затягнути паски» і подумати не лише про власну вигоду, а я й про здоров’я і комфорт лучан.
«Хай працюють, але хай не труять людей. Це не нормально, що підприємство, яке знаходиться за межами міста, вже декілька років тероризує лучан», – сказав Пустовіт. Він наголосив, що жодних домовленостей із цукровим заводом наразі не досягли.
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Про це під час оперативної наради сьогодні, 23 липня, розповіла начальник відділу екології Оксана Тарабанюк.
За словами очільниці відділу екології, такі дослідження з висоти дали змогу виявити нові джерела смороду, інформацію про підприємства, які використовують відстійники для зберігання своїх відходів, просто замовчували.
«Це не нові джерела. Це такі самі карти, фільтраційні поля. Відбулася перевірка, їх починають засипати землею. Це має «збити» сморід. Завод каже: от ми такі білі і пухнасті, ми все робимо, щоб унеможливити сморід. А в той же час за декілька метрів є такі самі ями, куди зливають і звідки поширюється сморід», – висловився з цього приводу виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Він додав, що Гнідавському цукровому заводу варто було б трохи «затягнути паски» і подумати не лише про власну вигоду, а я й про здоров’я і комфорт лучан.
«Хай працюють, але хай не труять людей. Це не нормально, що підприємство, яке знаходиться за межами міста, вже декілька років тероризує лучан», – сказав Пустовіт. Він наголосив, що жодних домовленостей із цукровим заводом наразі не досягли.
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Коментарі 2
Взагалі потрібно провести реконструкцію полів фільтрації цукрового заводу, чому про це ніхто не говорить? Скільки їм років?
Взагалі потрібно провести реконструкцію полів фільтрації цукрового заводу, чому про це ніхто не говорить? Скільки їм років?
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