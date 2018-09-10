У Ковелі в тунелі напали на жінку: чоловік, який її захищав, помер у лікарні
Сьогодні, 11:34
Над ранок 16 липня троє невідомих напали на жінку у тунелі, що веде до приміщення залізничного вокзалу у Ковелі. Грабіжники відібрали у неї особисті речі та побили чоловіка, який був поруч та намагався перешкодити.
Про це йдеться в ухвалі, яку виніс днями Ковельський міськрайонний суд.
Відомо, що спочатку чоловіки, застосувавши фізичне насильство, відібрали у жінки телефон, куртку, жилетку та сумку. У ході нападу невідомі, долаючи опір присутнього з потерпілою чоловіка, нанесли йому кілька ударів у різні частини тіла.
У результаті цього чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, з якими потрапив до реанімації, а вже наступного дня, 17 липня, помер.
Тож правоохоронці через суд просять призначити судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ухвалі, яку виніс днями Ковельський міськрайонний суд.
Відомо, що спочатку чоловіки, застосувавши фізичне насильство, відібрали у жінки телефон, куртку, жилетку та сумку. У ході нападу невідомі, долаючи опір присутнього з потерпілою чоловіка, нанесли йому кілька ударів у різні частини тіла.
У результаті цього чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, з якими потрапив до реанімації, а вже наступного дня, 17 липня, помер.
Тож правоохоронці через суд просять призначити судово-медичну експертизу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Довічне покидькам. Майно їх продати, гроші віддати потерпілій та сім'ї загиблого.
Останні новини
«Ганебна ситуація», – Пустовіт про посадовицю Луцькради, яка взяла в атовця 1000 доларів хабара
Сьогодні, 12:03
В одному з волинських сіл – масова загибель бджіл. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:47
У Ковелі в тунелі напали на жінку: чоловік, який її захищав, помер у лікарні
Сьогодні, 11:34
У Луцьку – 20 аварійних ліфтів
Сьогодні, 11:21