У Ковелі в тунелі напали на жінку: чоловік, який її захищав, помер у лікарні





Про це йдеться в ухвалі, яку виніс днями Ковельський міськрайонний суд.



Відомо, що спочатку чоловіки, застосувавши фізичне насильство, відібрали у жінки телефон, куртку, жилетку та сумку. У ході нападу невідомі, долаючи опір присутнього з потерпілою чоловіка, нанесли йому кілька ударів у різні частини тіла.



У результаті цього чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, з якими потрапив до реанімації, а вже наступного дня, 17 липня, помер.

Тож правоохоронці через суд просять призначити судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Над ранок 16 липня троє невідомих напали на жінку у тунелі , що веде до приміщення залізничного вокзалу у Ковелі. Грабіжники відібрали у неї особисті речі та побили чоловіка, який був поруч та намагався перешкодити.Про це йдеться в ухвалі, яку виніс днями Ковельський міськрайонний суд.Відомо, що спочатку чоловіки, застосувавши фізичне насильство, відібрали у жінки телефон, куртку, жилетку та сумку. У ході нападу невідомі, долаючи опір присутнього з потерпілою чоловіка, нанесли йому кілька ударів у різні частини тіла.У результаті цього чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, з якими потрапив до реанімації, а вже наступного дня, 17 липня, помер.Тож правоохоронці через суд просять призначити судово-медичну експертизу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію