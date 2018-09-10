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У Ковелі в тунелі напали на жінку: чоловік, який її захищав, помер у лікарні

У Ковелі в тунелі напали на жінку: чоловік, який її захищав, помер у лікарні
Над ранок 16 липня троє невідомих напали на жінку у тунелі, що веде до приміщення залізничного вокзалу у Ковелі. Грабіжники відібрали у неї особисті речі та побили чоловіка, який був поруч та намагався перешкодити.

Про це йдеться в ухвалі, яку виніс днями Ковельський міськрайонний суд.

Відомо, що спочатку чоловіки, застосувавши фізичне насильство, відібрали у жінки телефон, куртку, жилетку та сумку. У ході нападу невідомі, долаючи опір присутнього з потерпілою чоловіка, нанесли йому кілька ударів у різні частини тіла.

У результаті цього чоловік отримав важкі тілесні ушкодження, з якими потрапив до реанімації, а вже наступного дня, 17 липня, помер.
Тож правоохоронці через суд просять призначити судово-медичну експертизу.

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Теги: напад, тунель, Ковель
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Коментарі 1
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Довічне покидькам. Майно їх продати, гроші віддати потерпілій та сім'ї загиблого.
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