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Водії фур обмежили рух на міжнародній трасі на Волині

Водії фур обмежили рух на міжнародній трасі на Волині
У селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів обмежили рух на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" (так звана «Варшавка»).

Такий чином вони висловлюють своє незадовлення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.

Відомо, що близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Люблинець водії фур безперервно ходять пішохідним переходом.

Поліція забезпечує порядок на місці протесту. Задіяні 10 правоохоронців. Значних заторів, кажуть у поліції, наразі немає.

До слова, акція протесту була і вчора, 22 липня, на вулиці Варшавській у Ковелі.

Головне фото - із соцмереж. Опубліковане Софією Нікуляк.

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Теги: мітинг, Ковель, перекриття, фури
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Коментарі 1
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І так уже декілька років всі знають цю корупційну схему, а контролюючі органи чомусь бездіють.Коли ти дивишся на сайті Укртрансбезпеки залишки дозволів в розмірі декілька сотень і за ніч вони десь тупо пропадають!!!!?......Ось де непочатий край роботи, ловіть корупціонерів ПАНОВЕ ПОЛІЦІЯНТИ ! Хто має доступ до дозволів добре баблосиків накосить(за один правлять в районі 500 Євр.)
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