Водії фур обмежили рух на міжнародній трасі на Волині

У селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів обмежили рух на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" (так звана «Варшавка»).Такий чином вони висловлюють своє незадовлення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції області.Відомо, що близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Люблинець водії фур безперервно ходять пішохідним переходом.Поліція забезпечує порядок на місці протесту. Задіяні 10 правоохоронців. Значних заторів, кажуть у поліції, наразі немає.До слова, акція протесту була і вчора, 22 липня, на вулиці Варшавській у Ковелі.