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Водії фур перекрили міжнародну трасу на Волині

Водії фур перекрили міжнародну трасу на Волині
У селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів перекрили трасу "Київ-Ковель-Ягодин" (так звана «Варшавка»).

Такий чином вони висловлюють своє незадовлення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.

Відомо, що близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Люблинець водії фур безперервно ходять пішохідним переходом.

Поліція забезпечує порядок на місці протесту. Задіяні 10 правоохоронців. Значних заторів, кажуть у поліції, наразі немає.

До слова, акція протесту була і вчора, 22 липня, на вулиці Варшавській у Ковелі.

Головне фото - із соцмереж. Опубліковане Софією Нікуляк.

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Теги: мітинг, Ковель, перекриття, фури
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