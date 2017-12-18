Водії фур перекрили міжнародну трасу на Волині
Сьогодні, 13:15
У селі Люблинець Ковельського району водії вантажних автомобілів перекрили трасу "Київ-Ковель-Ягодин" (так звана «Варшавка»).
Такий чином вони висловлюють своє незадовлення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.
Відомо, що близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Люблинець водії фур безперервно ходять пішохідним переходом.
Поліція забезпечує порядок на місці протесту. Задіяні 10 правоохоронців. Значних заторів, кажуть у поліції, наразі немає.
До слова, акція протесту була і вчора, 22 липня, на вулиці Варшавській у Ковелі.
Головне фото - із соцмереж. Опубліковане Софією Нікуляк.
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Такий чином вони висловлюють своє незадовлення порядком видачі дозволів на міжнародні перевезення.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції області.
Відомо, що близько 12 години до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Люблинець водії фур безперервно ходять пішохідним переходом.
Поліція забезпечує порядок на місці протесту. Задіяні 10 правоохоронців. Значних заторів, кажуть у поліції, наразі немає.
До слова, акція протесту була і вчора, 22 липня, на вулиці Варшавській у Ковелі.
Головне фото - із соцмереж. Опубліковане Софією Нікуляк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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