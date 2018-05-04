У луцькому парку на атракціоні травмувалася дитина

Дев’ятирічнаотримала травму руки під час перебування на атракціоні дитячого майданчика «Мадагаскар», що у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку. Ситуація трапилася у неділю, 21 липня.Про усе, що відбулося,розповіла мама травмованої Марини –Того дня родина пішла гуляти до парку. Мама дівчинки каже, що це для них – традиційний відпочинок, за розкладом – атракціони і солодка вата. Коли вже збиралися йти до виходу, то діти захотіли ще порозважатися у «Мадагаскарі». Квитки на великий жовтий батут поблизу "Бригантини", де все й трапилося, купили двом дітям: 9-річній Маринці та її 13-річній сестрі. На руках Світлана тримала ще дворічну доню, разом із якою тим часом планувала покататися на паровозику.«Коли доньки заходили на атракціон, то я сказала, що у них немає шкарпеток з собою, але дівчина, яка перевіряла квиточки, на це не відреагувала і пропустила їх», – розповідає Світлана і визнає, що у цьому була її помилка. «Не потрібно було відпускати, але ж це діти…», – говорить мама.З її слів, Маринка встигла з’їхати з гірки лише двічі. Травмувалася, коли намагалася спуститися втретє. «Вона підскочила і її відбило від однієї стінки до іншої, удар був дуже сильним», – каже Світлана Осійчук. Від такого зіткнення руку дівчинки вибило у протилежний бік від ліктя. Розповідає, що коли спілкувалася із лікарем, то він сказав, що бачить таку травму вперше.«Коли це все трапилося, то я саме купувала квиток на паровозик для себе і малечі, до мене підбігла старша донька і почала кричати, що Маринка там руку зламала. Я здала квиток назад, а жіночка, яка їх продавала у «Мадагаскарі», була п’яною, бо запах спиртного аж надто чути. Коли я підбігла, то мою доньку навіть ніхто не хотів знімати, вона лежала там зверху на гірці і плакала», – розповідає жінка.Спускати дівчинку донизу побіг юнак, який імовірно також працює у «Мадагаскарі».«Я йому неймовірно вдячна», – каже мама, – «Він єдиний, хто так відреагував і до того ж дуже правильно спустив її з гірки, обережно, не ускладнивши ситуацію».Жінка каже, що у той час, поки вони із доньками чекали на приїзд «швидкої», одна з працівниць закладу почала приносити морозиво і вибачатися: «Ну хіба нам було до того, коли я попросила аптечку, то мені нічим не змогли допомогти, бо її у них просто не було, а до чого ж морозиво…».Світлана розповіла, що дівчина, яка пропустила сестер на атракціон, жодним чином не відреагувала на ситуацію.Відомо, що станом на сьогодні Марина вже пережила одну термінову операцію, наразі готують до наступної планової, під час якої встановлюватимуть спеціальну пластину.Жінка наголошує, що не вимагає грошової компенсації від закладу «Мадагаскар», де все трапилося, вона не збирається з ними судитися і шукати винних, єдине, чого просить, це – перевірити атракціон на безпечність, наявність необхідних засобів першої медичної допомоги і кваліфікованість персоналу, який впускає на один атракціон відразу велику кількість дітей.Наразі коментар адміністрації «Мадагаскару» отримати не вдалося, інформацію оприлюднимо згодом.