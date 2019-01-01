Помер атовець з Волині
Сьогодні, 13:27
У Луцьку в обласному госпіталі ветеранів війни помер учасник АТО з Любомльського району Валерій Домбровський.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
Бійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.
За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході під час п’ятої хвилі мобілізації.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
Бійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.
За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході під час п’ятої хвилі мобілізації.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер атовець з Волині
Сьогодні, 13:27
Водії фур перекрили міжнародну трасу на Волині
Сьогодні, 13:15
За кого найбільше голосували у Любешівському районі
Сьогодні, 13:09
Оновили одну з найстаріших рекреаційних зон на Волині
Сьогодні, 12:59
У Луцьку чоловік вкрав з супермаркету 5 блоків сигарет
Сьогодні, 12:44