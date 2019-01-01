Помер атовець з Волині

Валерій Домбровський.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.



Бійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.



За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході під час п’ятої хвилі мобілізації.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.



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