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Помер атовець з Волині

Помер атовець з Волині
У Луцьку в обласному госпіталі ветеранів війни помер учасник АТО з Любомльського району Валерій Домбровський.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.

Бійцеві, що тривалий час боровся з недугами, було 56 років. Причиною ж смерті стало те, що обірвався тромб.

За попередньою інформацією, чоловік служив на Сході під час п’ятої хвилі мобілізації.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та близьким померлого Героя.

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Теги: атовець, смерть, Валерій Домбровський, Волинь
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