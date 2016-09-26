На Волині скоротять кількість районів





Сьогодні, 23 липня 2019 року, заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось провів нараду, на якій розглянули пропозиції Мінрегіону щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів регіону, - повідомляють у



Під час наради стало відомо, що облдержадміністрацією були направлені пропозиції на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово‑комунального господарства щодо укрупнення районів та можливі конфігурації. Заступник начальника управління містобудування та архітектури Віталій Швай розповів, що деякі пропозиції міністерством були враховані, а деякі – ні.



"Була створена регіональна робоча група, яка сформувала модель проекту адміністративного устрою Волинської області. Ми запропонували сформувати чотири райони – Луцький, Володимир-Волинський, Ковельський та Камінь-Каширський. Це більш об’єктивно щодо покриття області і комфортного доступу населення до всіх послуг, організацій та теруправлінь державних органів.



Однак пропозиція Мінрегіону – відрізняється. В міністерстві пропонують виокремити три райони (без Камінь-Каширського), кількість проектних ОТГ залишити 44 (хоча за перспективним планом області — 71), з них 11 міських, 17 селищних, 16 сільських, – повідомив Віталій Олександрович".



Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось зазначив, що такий розподіл не відповідає методичним рекомендаціям Мінрегіону. Тож область відстоюватиме своє бачення адміністративної реформи.



"Наша позиція незмінна й спільно напрацьована робочою групою, депутатським корпусом, місцевим самоврядуванням та експертним середовищем. Наша пропозиція більш раціональна, бо якщо не буде Камінь-Каширського району, то найвіддаленіша точка до районного центру Ковеля буде за 200 кілометрів. А це не відповідає рекомендаціям Мінрегіону. Та й волинянам це буде приносити труднощі. Стосовно кількості ОТГ – це питання підлягає обговоренню. Якщо будуть зміни до перспективного плану й їх затвердить обласна рада – відповідно тоді й змінюватимемо базовий рівень," – відзначив Валентин Іванович.



Зазначають, за проектом облдержадміністрації, населення області розподілиться наступним чином: Луцький район – 414 тисяч осіб, Володимир-Волинський – 218, Ковельський – 221, Камінь-Каширський 185.



Директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Анатолій Пархом’юк теж підтримує укрупнення до чотирьох районів.



"Насамперед треба врахувати ті зміни, які можуть бути внесені до перспективного плану. Але загалом ми підтримуємо пропозицію щодо створення чотирьох районів. За територіальною доступністю й розміщенням – це найзручніший варіант. Окрім того, ми маємо переглянути вже створені ОТГ. Є громади, які працюють на своє утримання, а є такі, які ще навіть повертають кошти в державу. Тому, можливий варіант об’єднання вже створених громад", – зазначив експерт.



Загалом, обговорення проекту адміністративно-територіально устрою Волинської області триватимуть. Заплановали також засідання регіональної робочої групи, яка своїм протоколом підтвердить проект облдержадміністрації. Лише тоді – документ з аргументацією відправлять до Мінрегіону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тривають обговорення нового адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Волинської області.Сьогодні, 23 липня 2019 року, заступник голови обласної державної адміністраціїпровів нараду, на якій розглянули пропозиції Мінрегіону щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів регіону, - повідомляють у відділі інформаційної політики облдержадміністрації. Під час наради стало відомо, що облдержадміністрацією були направлені пропозиції на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово‑комунального господарства щодо укрупнення районів та можливі конфігурації. Заступник начальника управління містобудування та архітектурирозповів, що деякі пропозиції міністерством були враховані, а деякі – ні."Була створена регіональна робоча група, яка сформувала модель проекту адміністративного устрою Волинської області. Ми запропонували сформувати чотири райони – Луцький, Володимир-Волинський, Ковельський та Камінь-Каширський. Це більш об’єктивно щодо покриття області і комфортного доступу населення до всіх послуг, організацій та теруправлінь державних органів.Однак пропозиція Мінрегіону – відрізняється. В міністерстві пропонують виокремити три райони (без Камінь-Каширського), кількість проектних ОТГ залишити 44 (хоча за перспективним планом області — 71), з них 11 міських, 17 селищних, 16 сільських, – повідомив Віталій Олександрович".Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось зазначив, що такий розподіл не відповідає методичним рекомендаціям Мінрегіону. Тож область відстоюватиме своє бачення адміністративної реформи."Наша позиція незмінна й спільно напрацьована робочою групою, депутатським корпусом, місцевим самоврядуванням та експертним середовищем. Наша пропозиція більш раціональна, бо якщо не буде Камінь-Каширського району, то найвіддаленіша точка до районного центру Ковеля буде за 200 кілометрів. А це не відповідає рекомендаціям Мінрегіону. Та й волинянам це буде приносити труднощі. Стосовно кількості ОТГ – це питання підлягає обговоренню. Якщо будуть зміни до перспективного плану й їх затвердить обласна рада – відповідно тоді й змінюватимемо базовий рівень," – відзначив Валентин Іванович.Зазначають, за проектом облдержадміністрації, населення області розподілиться наступним чином: Луцький район – 414 тисяч осіб, Володимир-Волинський – 218, Ковельський – 221, Камінь-Каширський 185.Директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуваннятеж підтримує укрупнення до чотирьох районів."Насамперед треба врахувати ті зміни, які можуть бути внесені до перспективного плану. Але загалом ми підтримуємо пропозицію щодо створення чотирьох районів. За територіальною доступністю й розміщенням – це найзручніший варіант. Окрім того, ми маємо переглянути вже створені ОТГ. Є громади, які працюють на своє утримання, а є такі, які ще навіть повертають кошти в державу. Тому, можливий варіант об’єднання вже створених громад", – зазначив експерт.Загалом, обговорення проекту адміністративно-територіально устрою Волинської області триватимуть. Заплановали також засідання регіональної робочої групи, яка своїм протоколом підтвердить проект облдержадміністрації. Лише тоді – документ з аргументацією відправлять до Мінрегіону.

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