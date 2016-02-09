На Волині через закриття лікарні перекриють трасу «Луцьк-Ковель»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.



Йдеться про селище Голоби Ковельського району. Жителі селища хочуть перекрити трасу "Луцьк-Ковель" в знак протесту проти закриття місцевої лікарні.



Акцію планують розпочати о 8 годині ранку 29 липня.



Нагадаємо,





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