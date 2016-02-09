На Волині через закриття лікарні перекриють трасу «Луцьк-Ковель»
23 липень, 23:07
Волиняни в знак протесту планують перекривати трасу "Луцьк-Ковель".
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Йдеться про селище Голоби Ковельського району. Жителі селища хочуть перекрити трасу "Луцьк-Ковель" в знак протесту проти закриття місцевої лікарні.
Акцію планують розпочати о 8 годині ранку 29 липня.
Нагадаємо, комунальний заклад «Голобська райлікарня № 2 Ковельського району», засновником якого з 10 вересня 1997 року є Ковельська районна державна адміністрація, перебуває в стані припинення діяльності з 6 червня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.
Йдеться про селище Голоби Ковельського району. Жителі селища хочуть перекрити трасу "Луцьк-Ковель" в знак протесту проти закриття місцевої лікарні.
Акцію планують розпочати о 8 годині ранку 29 липня.
Нагадаємо, комунальний заклад «Голобська райлікарня № 2 Ковельського району», засновником якого з 10 вересня 1997 року є Ковельська районна державна адміністрація, перебуває в стані припинення діяльності з 6 червня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А в чому провина людей, котрі будуть у той день їхати по цій автодорозі?! Може вже досить? Біжіть до хати того хто прийняв рішення про закритті лікарні й там протестуйте.
Останні новини
24 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські лікарі видалили пухлину і врятували життя жінці. ФОТО 18+
23 липень, 23:32
На Волині через закриття лікарні перекриють трасу «Луцьк-Ковель»
23 липень, 23:07
Найкращі пропозиції: як купити 2-кімнатну квартиру у «Суперновій»*
23 липень, 21:59