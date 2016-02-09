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На Волині через закриття лікарні перекриють трасу «Луцьк-Ковель»

На Волині через закриття лікарні перекриють трасу «Луцьк-Ковель»
Волиняни в знак протесту планують перекривати трасу "Луцьк-Ковель".

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві жителі.

Йдеться про селище Голоби Ковельського району. Жителі селища хочуть перекрити трасу "Луцьк-Ковель" в знак протесту проти закриття місцевої лікарні.

Акцію планують розпочати о 8 годині ранку 29 липня.

Нагадаємо, комунальний заклад «Голобська райлікарня № 2 Ковельського району», засновником якого з 10 вересня 1997 року є Ковельська районна державна адміністрація, перебуває в стані припинення діяльності з 6 червня 2019 року.


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Теги: Голоби, протест, лікарня
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Коментарі 1
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А в чому провина людей, котрі будуть у той день їхати по цій автодорозі?! Може вже досить? Біжіть до хати того хто прийняв рішення про закритті лікарні й там протестуйте.
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