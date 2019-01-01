В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик





Це є експортний варіант ЛуАЗ-969. Модель деякий час продавалася в Європі, але попит на неї був невеликий, - повідомляє



Продавець каже, що український позашляховик має пробіг 52 000 км. Не дуже багато для автомобіля, випущеного тридцять років тому. Не можна сказати, що він у хорошому стані. Якщо придивитися, то помітна іржа на кузові. Та й салон залишає бажати кращого. Машина явно потребує відновлення. Новому власникові доведеться вкласти деякі кошти, щоб привести цей ЛуАЗ до ладу.



Зазначають, що в кінці 1970-х років ЛуАЗ-969М брав участь в автосалоні в Турині. Можливо, відтоді італійці проявили інтерес до цієї моделі.



Нагадують, що ЛуАЗ-969 в Луцьку випускали з 1966 року по 2002 рік. Цей автомобіль мав кілька версій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У невеликому південному італійському місті Матера на продаж виставили український позашляховик ЛуАЗ-969 1988 року випуску. За нього хочуть 2 150 евро.Це є експортний варіант ЛуАЗ-969. Модель деякий час продавалася в Європі, але попит на неї був невеликий, - повідомляє Радіо Максимум Продавець каже, що український позашляховик має пробіг 52 000 км. Не дуже багато для автомобіля, випущеного тридцять років тому. Не можна сказати, що він у хорошому стані. Якщо придивитися, то помітна іржа на кузові. Та й салон залишає бажати кращого. Машина явно потребує відновлення. Новому власникові доведеться вкласти деякі кошти, щоб привести цей ЛуАЗ до ладу.Зазначають, що в кінці 1970-х років ЛуАЗ-969М брав участь в автосалоні в Турині. Можливо, відтоді італійці проявили інтерес до цієї моделі.Нагадують, що ЛуАЗ-969 в Луцьку випускали з 1966 року по 2002 рік. Цей автомобіль мав кілька версій.

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