вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик

В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик
У невеликому південному італійському місті Матера на продаж виставили український позашляховик ЛуАЗ-969 1988 року випуску. За нього хочуть 2 150 евро.

Це є експортний варіант ЛуАЗ-969. Модель деякий час продавалася в Європі, але попит на неї був невеликий, - повідомляє Радіо Максимум

Продавець каже, що український позашляховик має пробіг 52 000 км. Не дуже багато для автомобіля, випущеного тридцять років тому. Не можна сказати, що він у хорошому стані. Якщо придивитися, то помітна іржа на кузові. Та й салон залишає бажати кращого. Машина явно потребує відновлення. Новому власникові доведеться вкласти деякі кошти, щоб привести цей ЛуАЗ до ладу.

Зазначають, що в кінці 1970-х років ЛуАЗ-969М брав участь в автосалоні в Турині. Можливо, відтоді італійці проявили інтерес до цієї моделі.

Нагадують, що ЛуАЗ-969 в Луцьку випускали з 1966 року по 2002 рік. Цей автомобіль мав кілька версій.

В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик
В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик
В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик
В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Італія, український позашляховик, 1988 рік випуску, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинське місто відвідала польська делегація
Сьогодні, 11:50
У волинянина з автівки вкрали 30 000 гривень
Сьогодні, 11:33
В Італії на продаж виставили раритетний луцький позашляховик
Сьогодні, 11:32
Луцький суд зупинив роботу фабрики, яка забруднювала воду двох областей
Сьогодні, 11:16
У Луцьку в аварії травмувався мотоцикліст
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
У луцькому парку підприємець розмістить три торгові точки У луцькому парку підприємець розмістить три торгові точки
17 липень, 09:43
В Італії нацгвардійця Марківа засудили до 24 років ув'язнення В Італії нацгвардійця Марківа засудили до 24 років ув'язнення
12 липень, 17:35
Волинянки завоювали «срібло» на змаганнях в Італії Волинянки завоювали «срібло» на змаганнях в Італії
12 липень, 13:40
Тенісистка з Луцька – переможниця міжнародного турніру в Італії Тенісистка з Луцька – переможниця міжнародного турніру в Італії
08 липень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські фіскали викрили понад 1000 нелегальних працівників
Сьогодні, 12:22
 0
Чоловік з Вінниччини, який зник на Волині, приїхав сюди працювати охоронцем
Сьогодні, 12:21
 0
У селі під Луцьком згоріло пшеничне поле
Сьогодні, 12:13
 0
На дільниці Ковель-Ізов працюють нові тепловози
Сьогодні, 12:06
 0
Волинське місто відвідала польська делегація
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿