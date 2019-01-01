Чоловік з Вінниччини, який зник на Волині, приїхав сюди працювати охоронцем

Родичі досі безрезультатно шукають жителя Турбова Вінницької області, який на початку липняПро цеповідомила мама зниклого Людмила Підвальна.Жінка розповіла, що її 42-річний син про можливість працевлаштування в охоронній фірмі дізнався із засобів масової інформації. 25 червня він поїхав на Волинь – у Ковель.Мама зниклого запевняє, що до 5 липня часто спілкувалася із сином телефоном. Він розповідав, що працює охоронцем, що все добре, ні на що не нарікав. А вже із 6 липня перестав виходити на зв'язок.15 липня жінка написала заяву про зникнення сина у Липовецьке відділення поліції. Утім, запевняє, що поки правоохоронці не інформують її про хід розшуку.Натомість у коментарів пресслужбі поліції Вінниччини сказали, що родичі не зверталися із заявою про зникнення Андрія Підвального.Мама Андрія Підвального – у відчаї. Каже, у районному відділенні поліції їй сказали, що син міг загубити телефон й, так би мовити, проводити час на свій розсуд. Але жінка переконує, що син ніколи не мав звички пиячити. До того ж, за словами жінки, правоохоронці порадили їй самій їхати на пошуки сина до Ковеля. Жінка ж каже, що не може цього зробити через стан здоров’я та хворого чоловіка, який потребує догляду.Людмила Підвальна каже, що неодноразово телефонувала на номер нібито працедавця сина. Утім, безрезультатно. Натомість на дзвінокза вказаним жінкою номером таки відповіли. Російською мовою жінка, що підняла слухавку, перепитала, якого міста стосується запитувана інформація, потім перепитала, яка це область. А тоді зауважила, що офіс фірми знаходиться у Житомирі, що вона не знає, чи узагалі працював у них такий чоловік і що вона вже казала матері зниклого, що справою займатимуться правоохоронці, оскільки остання написала заяву, тож фірма дасть відповіді на їхні запитання.