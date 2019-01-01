«Вмерти ми могли і вдома»: волинянка, яка поховала сина, розповіла правду про трансплантацію органів в Індії. ВІДЕО

Наталія Балик, мама 15-річного Назара Балика із села В’язівне Любешівського району, котрий помер в Індії 13 червня, не дочекавшись пересадки серця, розповіла про реалії індійської медицини та закликала президента України зробити реальною трансплантацію в Україні і не відправляти українців на смерть за тисячі кілометрів від дому.



Відеозвернення до батьків хворих дітей та президента Володимира Зеленського жінка опублікувала на



Налатія Балик крізь сльози розповіла, що Міністерство охорони здоров’я виділило 95 тисяч доларів на те, аби в Індії зробили пересадку серця для її сина, який мав важку ваду цього органу. У той момент жінка думала, що сталося диво й її дитина нарешті стане здоровою.



Ще у червні минулого року вони із сином прилетіли в Індію в місто Ченнаї. Їх одразу поклали в палату, поставили на чергу на трансплантацію серця і того ж дня відправили в готель пити таблетки і 11 місяців носити крапельницю.



«Потім ми самі приходили в госпіталь. Якщо сам про себе не нагадаєш, про тебе просто забувають… Нам обіцяли все зробити вперше чергу. Але черги там немає. Бо свої – у першу чергу, а іноземці – нікому не потрібні», - переконує жінка.



На її переконання, для її сина було донорське серце, але його віддали індусу. Згодом у Назара сталася зупинка серце, але вдалося повернути до життя. Але через 27 днів після цього Назар помер. Усі ці 27 днів жінка була біля сина і спала на підлозі біля ліжка.



Далі ж Наталія Балик розповідає про жахи індійської реанімації.



«Всюди бруд. Якщо в Білорусі, наприклад, після трансплантації лежать в боксах за склом, то в Індії пацієнти закриті один від одного простими шторами. Медперсонал цілими днями в реанімації п’є каву з печивом, а в 20.00 і в 01.00 вечеряють. Зазвичай їдять рис з різними соусами руками. Я була в шоці від цієї реанімації, це ж звичайна їдальня.



Ми багато з сином лежали у різних лікарнях, інтенсивних терапіях, але такого жаху в реанімації я не бачила ніде.



Повірте, у післятрансплантаційних людей там дуже невеликі шанси вижити. Вони помирають від інфекцій, перебуваючи в таких антисанітарних умовах», - розповідає жінка.



Вона переконує, що досі не може зрозуміти: якщо трансплантацію іноземцям в Індії майже не роблять, то для чого МОЗ відсилає туди українців і для чого виділяє скажені гроші.



«Якщо за рік, який ми провели там, була всього 1 трансплантація для українця, то, вибачте, померти ми могли і вдома. Сьогодні син помер би, а завтра я його поховала б. А так тільки на 10 день я змогла привезти тіло сина і поховати. Всі жахи, через які пройшли, щоб перевезти тіло, я описувати не буду. Нема сил», - каже через сльози жінка.



За її словами, українці, яким потрібна трансплантація, в Індії – просто біоматеріал: вижив – добре, ні – ще краще. Адже, зі слів перекладача, у випадку смерті пацієнта, Індія повертає Україні всі 95 тисяч доларів.



«У нашій країні є розумні лікарі, є таланти. Всього 1 трансплантація в місяць – і 12 людей будуть врятовані. Прошу президента Володимира Зеленського в пам'ять про мого сина Назара зробити трансплантацію реальною в Україні», - благає волинянка, що нещодавно втратила сина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , мама 15-річногоіз села В’язівне Любешівського району, котрий, розповіла про реалії індійської медицини та закликала президента України зробити реальною трансплантацію в Україні і не відправляти українців на смерть за тисячі кілометрів від дому.Відеозвернення до батьків хворих дітей та президентажінка опублікувала на ютуб-каналі Налатія Балик крізь сльози розповіла, що Міністерство охорони здоров’я виділило 95 тисяч доларів на те, аби в Індії зробили пересадку серця для її сина, який мав важку ваду цього органу. У той момент жінка думала, що сталося диво й її дитина нарешті стане здоровою.Ще у червні минулого року вони із сином прилетіли в Індію в місто Ченнаї. Їх одразу поклали в палату, поставили на чергу на трансплантацію серця і того ж дня відправили в готель пити таблетки і 11 місяців носити крапельницю.«Потім ми самі приходили в госпіталь. Якщо сам про себе не нагадаєш, про тебе просто забувають… Нам обіцяли все зробити вперше чергу. Але черги там немає. Бо свої – у першу чергу, а іноземці – нікому не потрібні», - переконує жінка.На її переконання, для її сина було донорське серце, але його віддали індусу. Згодом у Назара сталася зупинка серце, але вдалося повернути до життя. Але через 27 днів після цього Назар помер. Усі ці 27 днів жінка була біля сина і спала на підлозі біля ліжка.Далі ж Наталія Балик розповідає про жахи індійської реанімації.«Всюди бруд. Якщо в Білорусі, наприклад, після трансплантації лежать в боксах за склом, то в Індії пацієнти закриті один від одного простими шторами. Медперсонал цілими днями в реанімації п’є каву з печивом, а в 20.00 і в 01.00 вечеряють. Зазвичай їдять рис з різними соусами руками. Я була в шоці від цієї реанімації, це ж звичайна їдальня.Ми багато з сином лежали у різних лікарнях, інтенсивних терапіях, але такого жаху в реанімації я не бачила ніде.Повірте, у післятрансплантаційних людей там дуже невеликі шанси вижити. Вони помирають від інфекцій, перебуваючи в таких антисанітарних умовах», - розповідає жінка.Вона переконує, що досі не може зрозуміти: якщо трансплантацію іноземцям в Індії майже не роблять, то для чого МОЗ відсилає туди українців і для чого виділяє скажені гроші.«Якщо за рік, який ми провели там, була всього 1 трансплантація для українця, то, вибачте, померти ми могли і вдома. Сьогодні син помер би, а завтра я його поховала б. А так тільки на 10 день я змогла привезти тіло сина і поховати. Всі жахи, через які пройшли, щоб перевезти тіло, я описувати не буду. Нема сил», - каже через сльози жінка.За її словами, українці, яким потрібна трансплантація, в Індії – просто біоматеріал: вижив – добре, ні – ще краще. Адже, зі слів перекладача, у випадку смерті пацієнта, Індія повертає Україні всі 95 тисяч доларів.«У нашій країні є розумні лікарі, є таланти. Всього 1 трансплантація в місяць – і 12 людей будуть врятовані. Прошу президента Володимира Зеленського в пам'ять про мого сина Назара зробити трансплантацію реальною в Україні», - благає волинянка, що нещодавно втратила сина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію