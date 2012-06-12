Алкоголізм з дитячим обличчям: озвучили страшну статистику щодо пияцтва у Луцьку

У Луцьку алкоголізм дуже «помолодшав». Адже лучани починають вживати спиртні напої з дуже раннього віку.Про це йшлося сьогодні, 25 липня, під час круглого столу на тему алкоголізму, ініційованому Луцькрадою спільно з громадською організацією «Інтер-група».Практичний психолог обласного наркодиспансерурозповіла, що за результатами анонімного анкетування у школах Луцька з’ясували, що діти віком від 7 до 10 років вже мають спробу знайомства з алкоголем. Натомість 5% опитаних дітей віком від 10 до 14 років вже вживають алкоголь періодично.Більше того, є категорія дітей з 10 до 12 років, які вже вживають наркотики.«Часто батьки не зважають на цю проблему або не належним чином на неї реагують. І дитина залишається з проблемою один на один. Тому треба працювати саме з батьками», - розповіла Валентина Бежан.За її словами, часто діти на лекціях запитують, чи є можливість зробити так, аби мама не пиячила, і мають думку, що якщо так роблять батьки, то можуть і собі випивати.Більше того, психолог додала, що у Луцьку суттєво «помолодшала» ігроманія. Діти починають грати у азартні ігри від 12 років.