Алкоголізм з дитячим обличчям: озвучили страшну статистику щодо пияцтва у Луцьку
Сьогодні, 14:19
У Луцьку алкоголізм дуже «помолодшав». Адже лучани починають вживати спиртні напої з дуже раннього віку.
Про це йшлося сьогодні, 25 липня, під час круглого столу на тему алкоголізму, ініційованому Луцькрадою спільно з громадською організацією «Інтер-група».
Практичний психолог обласного наркодиспансеру Валентина Бежан розповіла, що за результатами анонімного анкетування у школах Луцька з’ясували, що діти віком від 7 до 10 років вже мають спробу знайомства з алкоголем. Натомість 5% опитаних дітей віком від 10 до 14 років вже вживають алкоголь періодично.
Більше того, є категорія дітей з 10 до 12 років, які вже вживають наркотики.
«Часто батьки не зважають на цю проблему або не належним чином на неї реагують. І дитина залишається з проблемою один на один. Тому треба працювати саме з батьками», - розповіла Валентина Бежан.
За її словами, часто діти на лекціях запитують, чи є можливість зробити так, аби мама не пиячила, і мають думку, що якщо так роблять батьки, то можуть і собі випивати.
Більше того, психолог додала, що у Луцьку суттєво «помолодшала» ігроманія. Діти починають грати у азартні ігри від 12 років.
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Про це йшлося сьогодні, 25 липня, під час круглого столу на тему алкоголізму, ініційованому Луцькрадою спільно з громадською організацією «Інтер-група».
Практичний психолог обласного наркодиспансеру Валентина Бежан розповіла, що за результатами анонімного анкетування у школах Луцька з’ясували, що діти віком від 7 до 10 років вже мають спробу знайомства з алкоголем. Натомість 5% опитаних дітей віком від 10 до 14 років вже вживають алкоголь періодично.
Більше того, є категорія дітей з 10 до 12 років, які вже вживають наркотики.
«Часто батьки не зважають на цю проблему або не належним чином на неї реагують. І дитина залишається з проблемою один на один. Тому треба працювати саме з батьками», - розповіла Валентина Бежан.
За її словами, часто діти на лекціях запитують, чи є можливість зробити так, аби мама не пиячила, і мають думку, що якщо так роблять батьки, то можуть і собі випивати.
Більше того, психолог додала, що у Луцьку суттєво «помолодшала» ігроманія. Діти починають грати у азартні ігри від 12 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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