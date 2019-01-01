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Вимагають посадити під варту посадовицю Луцькради, яка взяла хабар від атовця

Вимагають посадити під варту посадовицю Луцькради, яка взяла хабар від атовця
Прокурори наполягають на триманні під вартою чиновниці Луцької міськради, яка взяла від учасника АТО 1000 доларів хабара.

Так, Володимир-Волинська місцева прокуратура оскаржить в апеляційному порядку рішення Луцького міськрайонного суду про обрання чиновниці запобіжного заходу у виді домашнього арешту, - пише прес-служба прокуратури Волині.

Нагадаємо, головний спеціаліст одного з відділів департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради була затримана 22 липня під час одержання 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло.

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Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

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Учора, 24 липня 2019 року, Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід у виді домашнього арешту. Прокурори оскаржуватимуть це рішення, наполягаючи на обранні чиновниці запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Окрім того, до суду подано клопотання про відсторонення чиновниці від посади.

Триває досудове розслідування.



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Теги: посадовиця, хабар, атовець
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