Вимагають посадити під варту посадовицю Луцькради, яка взяла хабар від атовця
Сьогодні, 17:14
Прокурори наполягають на триманні під вартою чиновниці Луцької міськради, яка взяла від учасника АТО 1000 доларів хабара.
Так, Володимир-Волинська місцева прокуратура оскаржить в апеляційному порядку рішення Луцького міськрайонного суду про обрання чиновниці запобіжного заходу у виді домашнього арешту, - пише прес-служба прокуратури Волині.
Нагадаємо, головний спеціаліст одного з відділів департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради була затримана 22 липня під час одержання 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло.
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Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
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Учора, 24 липня 2019 року, Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід у виді домашнього арешту. Прокурори оскаржуватимуть це рішення, наполягаючи на обранні чиновниці запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Окрім того, до суду подано клопотання про відсторонення чиновниці від посади.
Триває досудове розслідування.
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Так, Володимир-Волинська місцева прокуратура оскаржить в апеляційному порядку рішення Луцького міськрайонного суду про обрання чиновниці запобіжного заходу у виді домашнього арешту, - пише прес-служба прокуратури Волині.
Нагадаємо, головний спеціаліст одного з відділів департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради була затримана 22 липня під час одержання 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житло.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 1000 доларів – лише перший транш: деталі викриття хабарниці з Луцькради. ВІДЕО
Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Підозри були давно»: у луцькій спілці атовців прокоментували інцидент з хабарем у мерії
Учора, 24 липня 2019 року, Луцький міськрайонний суд обрав їй запобіжний захід у виді домашнього арешту. Прокурори оскаржуватимуть це рішення, наполягаючи на обранні чиновниці запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Окрім того, до суду подано клопотання про відсторонення чиновниці від посади.
Триває досудове розслідування.
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