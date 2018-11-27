На Волині побили двох поліцейських
Сьогодні, 19:45
У неділю, 21 липня, у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району побили двох поліцейських під час виконання ними службових обов’язків.
Про це стало відомо з ухвали Камінь-Каширського районного суду, оприлюдненої на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомо, що чоловік під час оформлення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (йдеться про керування транспортом в стані сп’яніння) , умисно, наніс працівникам Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області інспектору СРПП №1 та поліцейському СРПП №3 тілесні ушкодження у зв`язку з виконанням цими працівниками службових обов`язків.
Відомості щодо цього інциденту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім того, окремими ухвалами суду призначили судово-медичну експертизу для дослідження тілесних ушкоджень, нанесених правоохоронцям.
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Про це стало відомо з ухвали Камінь-Каширського районного суду, оприлюдненої на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомо, що чоловік під час оформлення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (йдеться про керування транспортом в стані сп’яніння) , умисно, наніс працівникам Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області інспектору СРПП №1 та поліцейському СРПП №3 тілесні ушкодження у зв`язку з виконанням цими працівниками службових обов`язків.
Відомості щодо цього інциденту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім того, окремими ухвалами суду призначили судово-медичну експертизу для дослідження тілесних ушкоджень, нанесених правоохоронцям.
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