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На Волині побили двох поліцейських

На Волині побили двох поліцейських
У неділю, 21 липня, у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району побили двох поліцейських під час виконання ними службових обов’язків.

Про це стало відомо з ухвали Камінь-Каширського районного суду, оприлюдненої на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомо, що чоловік під час оформлення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (йдеться про керування транспортом в стані сп’яніння) , умисно, наніс працівникам Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області інспектору СРПП №1 та поліцейському СРПП №3 тілесні ушкодження у зв`язку з виконанням цими працівниками службових обов`язків.

Відомості щодо цього інциденту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім того, окремими ухвалами суду призначили судово-медичну експертизу для дослідження тілесних ушкоджень, нанесених правоохоронцям.

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Теги: побиття, поліція, Волинь, Мельники-Мостище
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