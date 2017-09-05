вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обрали нового голову Волинської обласної ради

Обрали нового голову Волинської обласної ради
У Волинській обласній раді обрали нового очільника цього органу.

Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії.

Новим головою Волиньради стала депутатка, очільниця бюджетної комісії, «укропівка» Ірина Вахович. За її обрання на цю посаду проголосували 55 депутатів, не підтримали кандидатуру двоє депутатів.

«Насправді для мене надзвичайно хвилюючий день. Важко порівняти з якимось днем до цього моменту. Дякую всім, хто повірив в мене, хто вів мене до цього моменту протягом всього життя від народження», - сказала новообрана голова Волиньради.

«Всього 4 роки досвід депутатства, а тут таке… Я людина з освіти. І сьогодні символічно Ви мені поставили дві п’ятірки… Обіцяю консолідовано і ефективно працювати», – додала Вахович.
Опісля ж вона прийняла присягу та приступила до виконання своїх обов’язків.

Напередодні ж депутати прийняли рішення про припинення повноважень депутата та звільнення з посади голови Волиньради Ігоря Палиці.

Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом. Під час сесії депутати проголосували за припинення його депутатських повноважень та звільнення з посади голови ради. Його депутатське крісло вже зайняв новий депутат – лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні Олександр Голуб.

До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ірина Вахович, облрада, Волинь, Ігор Палиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хай радіють самовисуванці від Укропу Палиця та Рубльов.Буде достойне продовження дерибану області.Столяр вилазь,бурштин твій.
Відповісти
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перший заступник голови Волиньради подав у відставку
Сьогодні, 12:20
Волинь входить в топ-5 областей за рівнем захворюваності на кір
Сьогодні, 12:11
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Сьогодні, 12:04
На Дніпропетровщині у лісосмузі виявили тіло жінки з ножовими ранами
Сьогодні, 11:49
На посаду голови Волиньради – одна кандидатура
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
Витратив в рази більше, ніж заробив: які статки задекларував Палиця Витратив в рази більше, ніж заробив: які статки задекларував Палиця
30 березень, 13:46
На Волині визначились із претендентами на премію освітянам На Волині визначились із претендентами на премію освітянам
05 вересень, 2017, 13:41
Дзвонили і просили не чіпати Василенка через бурштин, - Палиця Дзвонили і просили не чіпати Василенка через бурштин, - Палиця
02 лютий, 2017, 17:47
У бюджетної комісії Волиньради - новий голова У бюджетної комісії Волиньради - новий голова
12 жовтень, 2016, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку чоловік побив вагітну жінку
Сьогодні, 13:08
 0
У Луцьку встановили першу систему озонування в Україні
Сьогодні, 13:00
 0
Ковельчанину, який пограбував на вулиці жінку, повідомили про підозру
Сьогодні, 12:39
 0
Перший заступник голови Волиньради подав у відставку
Сьогодні, 12:20
 0
Волинь входить в топ-5 областей за рівнем захворюваності на кір
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿