Обрали нового голову Волинської обласної ради
Сьогодні, 12:04
У Волинській обласній раді обрали нового очільника цього органу.
Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії.
Новим головою Волиньради стала депутатка, очільниця бюджетної комісії, «укропівка» Ірина Вахович. За її обрання на цю посаду проголосували 55 депутатів, не підтримали кандидатуру двоє депутатів.
«Насправді для мене надзвичайно хвилюючий день. Важко порівняти з якимось днем до цього моменту. Дякую всім, хто повірив в мене, хто вів мене до цього моменту протягом всього життя від народження», - сказала новообрана голова Волиньради.
«Всього 4 роки досвід депутатства, а тут таке… Я людина з освіти. І сьогодні символічно Ви мені поставили дві п’ятірки… Обіцяю консолідовано і ефективно працювати», – додала Вахович.
Опісля ж вона прийняла присягу та приступила до виконання своїх обов’язків.
Напередодні ж депутати прийняли рішення про припинення повноважень депутата та звільнення з посади голови Волиньради Ігоря Палиці.
Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом. Під час сесії депутати проголосували за припинення його депутатських повноважень та звільнення з посади голови ради. Його депутатське крісло вже зайняв новий депутат – лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні Олександр Голуб.
До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.
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Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії.
Новим головою Волиньради стала депутатка, очільниця бюджетної комісії, «укропівка» Ірина Вахович. За її обрання на цю посаду проголосували 55 депутатів, не підтримали кандидатуру двоє депутатів.
«Насправді для мене надзвичайно хвилюючий день. Важко порівняти з якимось днем до цього моменту. Дякую всім, хто повірив в мене, хто вів мене до цього моменту протягом всього життя від народження», - сказала новообрана голова Волиньради.
«Всього 4 роки досвід депутатства, а тут таке… Я людина з освіти. І сьогодні символічно Ви мені поставили дві п’ятірки… Обіцяю консолідовано і ефективно працювати», – додала Вахович.
Опісля ж вона прийняла присягу та приступила до виконання своїх обов’язків.
Напередодні ж депутати прийняли рішення про припинення повноважень депутата та звільнення з посади голови Волиньради Ігоря Палиці.
Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом. Під час сесії депутати проголосували за припинення його депутатських повноважень та звільнення з посади голови ради. Його депутатське крісло вже зайняв новий депутат – лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні Олександр Голуб.
До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.
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Коментарі 1
Хай радіють самовисуванці від Укропу Палиця та Рубльов.Буде достойне продовження дерибану області.Столяр вилазь,бурштин твій.
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