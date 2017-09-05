Обрали нового голову Волинської обласної ради

У Волинській обласній раді обрали нового очільника цього органу.Таємне голосування з цього приводу відбулося сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії.Новим головою Волиньради стала депутатка, очільниця бюджетної комісії, «укропівка». За її обрання на цю посаду проголосували 55 депутатів, не підтримали кандидатуру двоє депутатів.«Насправді для мене надзвичайно хвилюючий день. Важко порівняти з якимось днем до цього моменту. Дякую всім, хто повірив в мене, хто вів мене до цього моменту протягом всього життя від народження», - сказала новообрана голова Волиньради.«Всього 4 роки досвід депутатства, а тут таке… Я людина з освіти. І сьогодні символічно Ви мені поставили дві п’ятірки… Обіцяю консолідовано і ефективно працювати», – додала Вахович.Опісля ж вона прийняла присягу та приступила до виконання своїх обов’язків.Напередодні ж депутати прийняли рішення проНагадаємо,(Луцьк), тож став нардепом. Під час сесії депутати проголосували за припинення його депутатських повноважень та звільнення з посади голови ради. Його депутатське крісло вжеДо того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата, який став нардепом від округу №20.