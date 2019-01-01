На Волині на гепатити перевіряють наркоманів та жінок сфери комерційного сексу

У Луцьку обговорили ситуацію із поширенням захворюваності на вірусні гепатити в області.Про це йшлося за круглим столом в обласному центрі громадського здоров’я, повідомляє прес-служба установи.Директор Волинської обласної інфекційної лікарнізазначив, що на сьогодні лікування від гепатиту С потребують більше 700 волинян. Захворюваність стабілізувалася і впродовж декількох останніх років в медустанові виявляють 100-150 нових випадків інфікування. Загалом в реєстрі обласної інфекційної лікарні – близько 2700 осіб (це – усі пацієнти, які будь-коли лікувались тут).Начальник управління охорони здоров’я Луцької міської радинаголосив на необхідності вакцинації дітей від гепатиту В, яке є обов’язковим в Україні з 2002-го року. Згідно з Національним календарем щеплень, діти першого року життя отримують три дози вакцини, що дало можливість знизити рівень інфікування дітей до 1%. Це – надзвичайно важливо, адже інфікування вірусом гепатиту у дитячому віці призводить до хронічних форм хвороби, наслідки яких – важкі ураження печінки. Щепитися можуть і дорослі, придбавши вакцину за власні кошти. Для них також необхідно 3 дози вакцини.Директорка обласного центру профілактики і боротьби з ВІЛ-СНІДомнаголосила: «Обов’язковому обстеженню на гепатити В, С та ВІЛ підлягають уразливі групи населення, зокрема споживачі ін’єкційних наркотиків. Раз на 2 роки ми проводимо біоповедінкові дослідження, в рамках яких, в стислі терміни (2 місяці) обстежуємо 250 – 300 осіб. Рівень інфікованості серед них сягає 60%. Серед жінок, задіяних в комерційному сексі, та чоловіків, які мають секс з чоловіками, цей відсоток значно нижчий. Проте все одно рівень інфікованості сягає 3-5% ».ВІЛ-сервісна організація, БФ «Шанс» займається самообстеженням уразливих груп. Соціальний працівник БФ «Шанс»зазначив: «Ми обстежуємо вразливі групи самостійно, тобто це роблять соціальні працівники. Хоча на досвіді США та європейських країн доведено, що стимулює уразливі групи до тестування саме самообстеження - коли вони допомагають один одному це робити. Цей процес називається «асистоване тестування». Соціальні працівники під час тестування допомагають не фізично, а розказують послідовність дій. Зараз такі процедури ми проводимо на гепатити В, С, ВІЛ та сифіліс серед споживачів ін'єкційних наркотиків, жінок комерційного сексу".За підсумками засідання круглого столу ухвалили резолюцію про посилення профілактичної роботи щодо вірусних гепатитів: поширення інформації через ЗМІ та громадські акції про шляхи передачі вірусів, важливість своєчасних обстежень, імунопрофілактику гепатиту В.