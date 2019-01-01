На Волині чоловік загинув, впавши з підводи





Про це стало відомо з ухвали Маневицького районного суду.



Трагедія сталася 22 липня о 18 годині неподалік села Рудники Маневицького району.



Впавши з підводи, чоловік вдарився головою та потрапив під коня, внаслідок чого отримав тілесні травми, від яких помер на місці події.



Правоохоронці подали до суду клопотання про проведення судово-медичної експертизи.



Головне фото ілюстративне.

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