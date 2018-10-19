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Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів

Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області купило 5 автомобілів Ravon R4.

Про це повідомляє пресслужба структури.

Інформують, що машини придбали для покращення роботи спеціалістів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

Купили транспортні засоби за рахунок спеціального фонду.

Зауважимо, що за інформацією з відкритих джерел ціни на одну таку автівку коливаються від 11 до 13 тисяч доларів.

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Теги: Держпродспоживслужба, машина, Волинь, Ravon R4
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