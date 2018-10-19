Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів





Про це повідомляє пресслужба структури.



Інформують, що машини придбали для покращення роботи спеціалістів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.



Купили транспортні засоби за рахунок спеціального фонду.



Зауважимо, що за інформацією з відкритих джерел ціни на одну таку автівку коливаються від 11 до 13 тисяч доларів.

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