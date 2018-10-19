Волинська Держпродспоживслужба купила 5 нових автомобілів
Сьогодні, 12:18
Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області купило 5 автомобілів Ravon R4.
Про це повідомляє пресслужба структури.
Інформують, що машини придбали для покращення роботи спеціалістів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.
Купили транспортні засоби за рахунок спеціального фонду.
Зауважимо, що за інформацією з відкритих джерел ціни на одну таку автівку коливаються від 11 до 13 тисяч доларів.
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Про це повідомляє пресслужба структури.
Інформують, що машини придбали для покращення роботи спеціалістів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.
Купили транспортні засоби за рахунок спеціального фонду.
Зауважимо, що за інформацією з відкритих джерел ціни на одну таку автівку коливаються від 11 до 13 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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