У маневицькій колонії раптово помер засуджений
Сьогодні, 18:39
У державній установі «Маневицька виправна колонія №42» раптово помер засуджений.
Про це стало відомо з ухвали Маневицького районного суду.
Відомо, що засуджений помер тиждень тому - 20 липня о 5 годині 47 хвилин у відділенні № 2 ДУ «Маневицька ВК-42».
Під час проведення огляду місця події та огляду тіла встановити причину його смерті без проведення судово-медичного розтину та додаткових методів дослідження виявилось неможливим.Тож правоохоронці подали до суду клопотання на проведення судово-медичної експертизи.
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Про це стало відомо з ухвали Маневицького районного суду.
Відомо, що засуджений помер тиждень тому - 20 липня о 5 годині 47 хвилин у відділенні № 2 ДУ «Маневицька ВК-42».
Під час проведення огляду місця події та огляду тіла встановити причину його смерті без проведення судово-медичного розтину та додаткових методів дослідження виявилось неможливим.Тож правоохоронці подали до суду клопотання на проведення судово-медичної експертизи.
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