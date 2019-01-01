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У маневицькій колонії раптово помер засуджений

У маневицькій колонії раптово помер засуджений
У державній установі «Маневицька виправна колонія №42» раптово помер засуджений.

Про це стало відомо з ухвали Маневицького районного суду.

Відомо, що засуджений помер тиждень тому - 20 липня о 5 годині 47 хвилин у відділенні № 2 ДУ «Маневицька ВК-42».

Під час проведення огляду місця події та огляду тіла встановити причину його смерті без проведення судово-медичного розтину та додаткових методів дослідження виявилось неможливим.Тож правоохоронці подали до суду клопотання на проведення судово-медичної експертизи.

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Теги: засуджений, смерть, Маневичі, колонія
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