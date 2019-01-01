Документ 1504 року: як волинський князь продав село за 200 чеських коп і боброві кожухи
Сьогодні, 16:46
У документі йдеться про те, що волинський князь Михайло Ружинський продає село Дожва, що у Турійському районі, Теодорові Оножці за 200 коп чеських грошей, кожухи боброві та два коня.
Документ був складений у 1504 році в місті Володимирі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.
«До речі, бачу у Вікіпедії, в селі Дожва, немає першої писемної згадки», – зазначає історик.
Оригінал документу знаходиться в (Fundacja XX. Czartoryskich), Національний музей в місті Кракові.
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Документ був складений у 1504 році в місті Володимирі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала історик Тетяна Яцечко-Блаженко.
«До речі, бачу у Вікіпедії, в селі Дожва, немає першої писемної згадки», – зазначає історик.
Оригінал документу знаходиться в (Fundacja XX. Czartoryskich), Національний музей в місті Кракові.
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