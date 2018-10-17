На Волині затримали наркоторговця: чоловіку світить до 10 років в'язниці





Про це повідомили у прес-службі



Попередньо поліцейські задокументували факт збуту прекурсорів волинянином. Заборонений товар він реалізовував наркозалежним особам, а також вживав сам.



Наразі правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Вилучені прекурсори направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України для проведення експертизи.



Триває досудове слідство, розпочате за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі затримали 39-річного місцевого мешканця, який реалізовував наркотик «Субутекс».Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Попередньо поліцейські задокументували факт збуту прекурсорів волинянином. Заборонений товар він реалізовував наркозалежним особам, а також вживав сам.Наразі правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Вилучені прекурсори направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України для проведення експертизи.Триває досудове слідство, розпочате за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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