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На Волині затримали наркоторговця: чоловіку світить до 10 років в'язниці

На Волині затримали наркоторговця: чоловіку світить до 10 років в'язниці
У Ковелі затримали 39-річного місцевого мешканця, який реалізовував наркотик «Субутекс».

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Попередньо поліцейські задокументували факт збуту прекурсорів волинянином. Заборонений товар він реалізовував наркозалежним особам, а також вживав сам.

Наразі правопорушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вилучені прекурсори направили у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України для проведення експертизи.

Триває досудове слідство, розпочате за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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Теги: наркотики, Волинь, Ковель
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