Скільки у Луцьку «заробляють» тролейбуси
Сьогодні, 12:18
Розповіли, скільки отримують за зміну луцькі тролейбуси.
Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.
«Ми пускаємо «трійку» на Гаразджу і вона привозить 800-900 гривень, а електроенергія коштує за зміну 1500 гривень. Те саме і з тролейбусом №7», - відзначив директор ЛПЕ Володимир Пуц.
Найбільш прибутковими посадовець назвав маршрути 15 і 15а, які за зміну привозять 2000-2200 гривень.
Також Володимир Пуц додав, що у Луцьку нарахували понад 50 тисяч пільговиків.
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Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.
«Ми пускаємо «трійку» на Гаразджу і вона привозить 800-900 гривень, а електроенергія коштує за зміну 1500 гривень. Те саме і з тролейбусом №7», - відзначив директор ЛПЕ Володимир Пуц.
Найбільш прибутковими посадовець назвав маршрути 15 і 15а, які за зміну привозять 2000-2200 гривень.
Також Володимир Пуц додав, що у Луцьку нарахували понад 50 тисяч пільговиків.
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Коментарі 4
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Чи він з керівництвом ділиться, і вони закривають очі на це
Коли вже почнуть контролювати своїх працівників які в карман кладуть гроші.