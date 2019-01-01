Скільки у Луцьку «заробляють» тролейбуси

Розповіли, скільки отримують за зміну луцькі тролейбуси.Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.«Ми пускаємо «трійку» на Гаразджу і вона привозить 800-900 гривень, а електроенергія коштує за зміну 1500 гривень. Те саме і з тролейбусом №7», - відзначив директор ЛПЕНайбільш прибутковими посадовець назвав маршрути 15 і 15а, які за зміну привозять 2000-2200 гривень.Також Володимир Пуц додав, що у Луцьку нарахували понад 50 тисяч пільговиків.