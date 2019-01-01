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Скільки у Луцьку «заробляють» тролейбуси

Скільки у Луцьку «заробляють» тролейбуси
Розповіли, скільки отримують за зміну луцькі тролейбуси.

Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.

«Ми пускаємо «трійку» на Гаразджу і вона привозить 800-900 гривень, а електроенергія коштує за зміну 1500 гривень. Те саме і з тролейбусом №7», - відзначив директор ЛПЕ Володимир Пуц.

Найбільш прибутковими посадовець назвав маршрути 15 і 15а, які за зміну привозять 2000-2200 гривень.

Також Володимир Пуц додав, що у Луцьку нарахували понад 50 тисяч пільговиків.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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Коментарі 4
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Бо треба їздити з 5 ранку до 12 ночі!
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Зробіть дорожчий проїзд.
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А що ви хотіли. Тролейбусів їздить мало і не зрозуміло по якому графіку. У часи пік рано ввечері забиті пенсіонерами та пільговиками що в нього не влізти. Коли потрібно, наприклад з 22 по 00 то їх взагалі нема. Тобто перетворили тролейбуси у транспорт для пільговиків. треба думати як зробити щоб вигідно і комфортно було їздити усім: нормальні тролейбуси, графік чіткий руху (з жпс), щоб швидко їхав, а то пки досунеться то порівняно з маршруткою чуть не в 1,5 рази довше, система кондиціонування (жара і задуха) і т.д.
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А скільки кондуктор в карман кладе?
Чи він з керівництвом ділиться, і вони закривають очі на це
Коли вже почнуть контролювати своїх працівників які в карман кладуть гроші.
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