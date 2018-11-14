Розповіли, чи буде Луцьк заробляти більше після оплати картками у транспорті

Повідомили, чи зміняться фінансові надходження після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у транспорті Луцька.Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор ЛПЕрозповів, що не варто очікувати зменшення витрат після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду, адже й надалі потрібно буде виплачувати заробітну плату, платити за електроенергію, ремонтувати лінії тощо.«На етапі початку впровадження цієї системи навіть буде збільшення видатків, бо кондуктори будуть ще працювати, а оператори будуть вже працювати. Хочемо чи не хочемо. Але витрати будуть. Інша справа – доходи. При повному виконанні автоматизованої системи, коли вона повністю буде працювати, доходи збільшаться. Але точну суму чи відсоток я сказати не можу», - зауважив він.За словами Володимира Пуца, у містах, де вже ввели АСОП, робиться «аврал», адже зменшилась кількість платно перевезених пасажирів та пільговиків.«На мою думку, при впровадженні АСОП коефіцієнт перевезення буде неактуальний. Треба буде платити згідно з договорами. Ми так оптимізували штат, що завтра вже не буде кому звіти подати у міську раду. Якщо будуть нові тролейбуси, побільшає тільки слюсарів-електриків та водіїв», - повідомив Пуц.