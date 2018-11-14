вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, чи буде Луцьк заробляти більше після оплати картками у транспорті

Розповіли, чи буде Луцьк заробляти більше після оплати картками у транспорті
Повідомили, чи зміняться фінансові надходження після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у транспорті Луцька.

Про це йшлося у понеділок, 29 липня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор ЛПЕ Володимир Пуц розповів, що не варто очікувати зменшення витрат після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду, адже й надалі потрібно буде виплачувати заробітну плату, платити за електроенергію, ремонтувати лінії тощо.

«На етапі початку впровадження цієї системи навіть буде збільшення видатків, бо кондуктори будуть ще працювати, а оператори будуть вже працювати. Хочемо чи не хочемо. Але витрати будуть. Інша справа – доходи. При повному виконанні автоматизованої системи, коли вона повністю буде працювати, доходи збільшаться. Але точну суму чи відсоток я сказати не можу», - зауважив він.

За словами Володимира Пуца, у містах, де вже ввели АСОП, робиться «аврал», адже зменшилась кількість платно перевезених пасажирів та пільговиків.

«На мою думку, при впровадженні АСОП коефіцієнт перевезення буде неактуальний. Треба буде платити згідно з договорами. Ми так оптимізували штат, що завтра вже не буде кому звіти подати у міську раду. Якщо будуть нові тролейбуси, побільшає тільки слюсарів-електриків та водіїв», - повідомив Пуц.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оплата, проїзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптики попередили про град та шквали на Заході України
Сьогодні, 12:55
Лучани стали менше боргувати за тепло
Сьогодні, 12:42
Розповіли, чи буде Луцьк заробляти більше після оплати картками у транспорті
Сьогодні, 12:25
Скільки у Луцьку «заробляють» тролейбуси
Сьогодні, 12:18
На Волині повісилася 16-річна дівчина
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
У Луцьку оберуть фірму, яка встановить валідатори у транспорті У Луцьку оберуть фірму, яка встановить валідатори у транспорті
14 листопад, 2018, 12:04
У Луцьку просять встановити термінали для оплати проїзду в маршрутках У Луцьку просять встановити термінали для оплати проїзду в маршрутках
03 серпень, 2018, 17:45
У Міносвіти хочуть підняти плату за навчання у вишах У Міносвіти хочуть підняти плату за навчання у вишах
21 липень, 23:28
У Луцьку депутат пропонує безкоштовно возити всіх у тролейбусах У Луцьку депутат пропонує безкоштовно возити всіх у тролейбусах
17 липень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Про кавуновий бізнес і Україну: розмова з луцьким продавцем «смугастиків» із нотками азербайджанського акценту
Сьогодні, 13:35
 0
У селі на Волині в будинку знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 13:33
 0
Матір волинського Героя, яка після смерті сина пішла у черниці, хоче збудувати у селі хату та капличку
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині шукають охочих поїхати в Нідерланди
Сьогодні, 13:25
 0
Помер працівник нацпарку «Цуманська пуща»
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿