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У луцькій «Фелічіті» відновили роботу після скандалу з отруєнням

У луцькій «Фелічіті» відновили роботу після скандалу з отруєнням
Луцька піцерія «Фелічіта», у якій потруїлись відвідувачі та кухар, відновила свою роботу.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили відвідувачі закладу.

Як розповіли очевидці, піцерія запрацювала ще у суботу, 27 липня, і працює у звичному режимі.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що у піцерії на вулиці Винниченка, 2, отруїлись люди. У закладі вибачились та пообіцяли оплатити лікування кожному гостю. Діагноз, який поставили лікарі – гострий гастроентероколіт та сальмонельоз.

Згодом з'явилась інформація про те, що захворів також і працівник піцерії.

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Теги: Фелічіта, скандал, отруєння
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