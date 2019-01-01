У луцькій «Фелічіті» відновили роботу після скандалу з отруєнням
Сьогодні, 14:43
Луцька піцерія «Фелічіта», у якій потруїлись відвідувачі та кухар, відновила свою роботу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили відвідувачі закладу.
Як розповіли очевидці, піцерія запрацювала ще у суботу, 27 липня, і працює у звичному режимі.
Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що у піцерії на вулиці Винниченка, 2, отруїлись люди. У закладі вибачились та пообіцяли оплатити лікування кожному гостю. Діагноз, який поставили лікарі – гострий гастроентероколіт та сальмонельоз.
Згодом з'явилась інформація про те, що захворів також і працівник піцерії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили відвідувачі закладу.
Як розповіли очевидці, піцерія запрацювала ще у суботу, 27 липня, і працює у звичному режимі.
Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що у піцерії на вулиці Винниченка, 2, отруїлись люди. У закладі вибачились та пообіцяли оплатити лікування кожному гостю. Діагноз, який поставили лікарі – гострий гастроентероколіт та сальмонельоз.
Згодом з'явилась інформація про те, що захворів також і працівник піцерії.
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