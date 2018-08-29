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У Луцьку базарники пікетуватимуть мерію

У Луцьку базарники пікетуватимуть мерію
Небайдужі лучани та продавці ліквідованого ринку «Привіз» вийдуть на акцію протесту.

Про це у Facebook повідомила Алла Савчук.

Нагадаємо, на луцькому ринку «Привіз» розпочався демонтаж контейнерів. Тож власники МАФів розбирають конструкції. Директор ринку Петро Талімончук розповів, що продавці мають час до 5-го серпня, аби звільнити ділянку.

Тепер же працівників ринку та лучан, кому не байдужа доля «Привозу» закликають прийти під стіни міської ради у середу, 31 липня, о 10:00.

Зауважимо, що 31 липня депутати зберуться на 60-ту сесію Луцькради.
У Луцьку базарники пікетуватимуть мерію

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Теги: ринок, пікет, Привіз
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