У Луцьку базарники пікетуватимуть мерію





Про це у Facebook повідомила Алла Савчук.



Нагадаємо, Петро Талімончук розповів, що продавці мають час до 5-го серпня, аби звільнити ділянку.



Тепер же працівників ринку та лучан, кому не байдужа доля «Привозу» закликають прийти під стіни міської ради у середу, 31 липня, о 10:00.



Зауважимо, що 31 липня депутати зберуться на 60-ту сесію Луцькради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужі лучани та продавці ліквідованого ринку «Привіз» вийдуть на акцію протесту.Про це у Facebook повідомилаНагадаємо, на луцькому ринку «Привіз» розпочався демонтаж контейнерів. Тож власники МАФів розбирають конструкції. Директор ринкурозповів, що продавці мають час до 5-го серпня, аби звільнити ділянку.Тепер же працівників ринку та лучан, кому не байдужа доля «Привозу» закликають прийти під стіни міської ради у середу, 31 липня, о 10:00.Зауважимо, що 31 липня депутати зберуться на 60-ту сесію Луцькради.

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