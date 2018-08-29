У Луцьку базарники пікетуватимуть мерію
Сьогодні, 09:29
Небайдужі лучани та продавці ліквідованого ринку «Привіз» вийдуть на акцію протесту.
Про це у Facebook повідомила Алла Савчук.
Нагадаємо, на луцькому ринку «Привіз» розпочався демонтаж контейнерів. Тож власники МАФів розбирають конструкції. Директор ринку Петро Талімончук розповів, що продавці мають час до 5-го серпня, аби звільнити ділянку.
Тепер же працівників ринку та лучан, кому не байдужа доля «Привозу» закликають прийти під стіни міської ради у середу, 31 липня, о 10:00.
Зауважимо, що 31 липня депутати зберуться на 60-ту сесію Луцькради.
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Про це у Facebook повідомила Алла Савчук.
Нагадаємо, на луцькому ринку «Привіз» розпочався демонтаж контейнерів. Тож власники МАФів розбирають конструкції. Директор ринку Петро Талімончук розповів, що продавці мають час до 5-го серпня, аби звільнити ділянку.
Тепер же працівників ринку та лучан, кому не байдужа доля «Привозу» закликають прийти під стіни міської ради у середу, 31 липня, о 10:00.
Зауважимо, що 31 липня депутати зберуться на 60-ту сесію Луцькради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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