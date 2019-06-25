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Волинянин отруївся їжею з магазину

Волинянин отруївся їжею з магазину
Волинянин змусив фахівців перевірити магазин, у якому чоловік купив зіпсовані продукти.

Так, до регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області року надійшло звернення від чоловіка щодо порушення права на вільний доступ до інформації про спричинення шкоди його здоров’ю.

Суть звернення полягала в тому, що заявник 1 липня звернувся до управління Держпродспоживслужби у Рожищенському районі з письмовою заявою щодо проведення перевірки магазину у місті Рожище на предмет дотримання санітарного законодавства.

У своєму зверненні заявник пояснив, що 25.06.2019 р., отримав харчове отруєння від споживання продуктів, які придбав у вказаному магазині. Співробітники управління Держпродспоживслужби в Рожищенському районі відмовились приймати його письмову заяву, мотивуючи це відсутністю чеку, який підтверджував би купівлю продуктів харчування.

Однак згодом управління Держпродспоживслужби у Волинській області все-таки ухвалило рішення щодо позапланової перевірки магазину у місті Рожище.

Відтак, під час перевірки виявили порушення. Директору магазину винесли припис, яким зобов’язали усунути недоліки до 9 серпня цього року.

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Теги: перевірка, магазин, отруєння
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