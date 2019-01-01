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Хлопця з Вінничини, який поїхав працювати на Волинь і зник, шукають через аналіз ДНК

Хлопця з Вінничини, який поїхав працювати на Волинь і зник, шукають через аналіз ДНК
Людмила Підвальна, мама Андрія – чоловіка, який 6 липня зник зі зв’язку у Ковелі, здала проби на ДНК, але й досі сподівається знайти свого єдиного сина живим і здоровим.

Про це вона повідомила Інформаційному агентству ВолиньPost.

Пані Людмила каже, що поліція звернулася до неї із проханням здати аналіз ДНК адже це потрібно для пошуків її сина, однак поки – безрезультатно.

Нагадаємо, що 42-річний Андрій Підвальний, житель Турбова Вінницької області, поїхав працювати в охоронну фірму на Волинь ще 25 червня, але вже із 6 липня перестав виходити на зв'язок.

Мама зниклого запевняє, що до 5 липня часто спілкувалася із сином по телефону. Їй він розповідав, що працює охоронцем, все добре, ні на що не нарікав. Проживав також за місцем роботи, однак у охоронній фірмі їй нічого не говорять.

15 липня жінка написала заяву про зникнення сина у Липовецьке відділення поліції. Утім, запевняє, що правоохоронці не інформують її про хід розшуку.

Людмила Підвальна не може стримати сліз, каже, що вже і не спить. Через великі проблеми зі здоров’ям сама поїхати до Ковеля не має можливості і благає допомогти усіх, хто має будь-яку інформацію.

Якщо хтось бачив зниклого чоловіка чи має якусь інформацію, просять повідомити у поліцію або рідних за телефоном: 096 42 08 486 (мама).

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Теги: Волинь, Вінничина, зникнення, розшук, робота
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