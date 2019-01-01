У Луцьку біля колій хочуть звести багатоповерхівки

У Луцьку на Клима Савура поблизу залізничних колій планують побудувати багатоповерхівки.Про це йшлося у вівторок, 30 липня, під час засідання комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що торік під час сесії міської ради не погодили проект рішення про коригування детального плану території району вулиці Клима Савура. Йшлося про ділянку біля колій.«Йшла мова про проведення робіт, де захисну смугу залізниці зменшать, підвищать шумоізоляцію та збільшать зону забудови. Там будуватимуть 6 під’їздів на 10 поверхів», – зауважив посадовець.Члени комісії підтримали проект рішення. Його розглядатимуть під час сесії міської ради.