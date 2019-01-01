На Волині обговорили проблему сміття на прикордонних територіях
Сьогодні, 21:27
Т.в.о. голови Волинської ОДА Олександр Киричук здійснив робочу поїздку на Любомльщину, де обговорив із місцевою владою проблему сміттєзвалищ поблизу кордону.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинскої ОДА.
Зокрема, під час виїзної наради говорили про несанкціоновані і неконтрольовані звалища відходів на території, прилеглої до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».
До початку наради, що відбулася у приміщенні Любомльської райдержадміністрації, Олександр Киричук здійснив робочу поїздку на прилеглу територію МПП «Ягодин» та особисто ознайомився із ситуацією, що склалася.
«Ця територія – це обличчя не лише області, а й країни. Але тут бачиш не краєвиди, а суцільне сміття. Це ганьба. І це повинно турбувати кожного, - прокоментував побачене керівник виконавчої гілки влади в області», - сказав Олександр Киричук.
У нараді також взяли участь представники митниці, фіскальної служби, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації та Служби автодоріг в області.
Оскільки дорога має міжнародне значення та перебуває на балансі Служби автомобільних доріг в області, за утримання та прибирання прилеглої до дороги території (від 16 до 22 метрів) відповідає це відомство. І, як пояснив заступник начальника управління САД у Волинській області Ншан Антонян, прибирання відбувається двічі на місяць, але цього недостатньо. Прибирати частіше ж не дозволяє кількість працівників та фінансування, адже окрім цього до утримання належить і ямковий ремонт.
Окрім того, за благоустрій прилеглої до дороги території, що розташована через 22 метри від дороги, відповідає Рівненська ОТГ. Тож Олександр Олексійович поцікавився у Рівненського сільського голови Володимира Крижука чи має громада достатні потужності, аби забезпечувати відповідний благоустрій, зокрема прибирати та вивозити сміття щодня.
Так, Володимир Крижук повідомив, що в ОТГ є комунальне господарство, у якому наявний технічний персонал, але на це потрібні кошти.
«Прибирання необхідне щодня. Тож ми повинні налагодити цей процес так, аби сміття більше не лежало обабіч дороги. У Служби автодоріг області на утримання доріг є 190 мільйонів гривень на рік. Розумію, що сюди входять і ямкові ремонти, але сміття біля митниці – це окрема стаття, яка має бути передбачена завжди, щоб до цього питання більше не повертатися», - наголосив Олександр Киричук.
У підсумку, т.в.о. голови облдержадміністрації доручив до кінця тижня напрацювати проект договору між Службою автомобільних доріг в області та Рівненською ОТГ, відповідно до якого комунальне господарство «Рівне» також прибиратиме прилеглу до міжнародних автомобільних пунктів пропуску територію.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинскої ОДА.
Зокрема, під час виїзної наради говорили про несанкціоновані і неконтрольовані звалища відходів на території, прилеглої до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин».
До початку наради, що відбулася у приміщенні Любомльської райдержадміністрації, Олександр Киричук здійснив робочу поїздку на прилеглу територію МПП «Ягодин» та особисто ознайомився із ситуацією, що склалася.
«Ця територія – це обличчя не лише області, а й країни. Але тут бачиш не краєвиди, а суцільне сміття. Це ганьба. І це повинно турбувати кожного, - прокоментував побачене керівник виконавчої гілки влади в області», - сказав Олександр Киричук.
У нараді також взяли участь представники митниці, фіскальної служби, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації та Служби автодоріг в області.
Оскільки дорога має міжнародне значення та перебуває на балансі Служби автомобільних доріг в області, за утримання та прибирання прилеглої до дороги території (від 16 до 22 метрів) відповідає це відомство. І, як пояснив заступник начальника управління САД у Волинській області Ншан Антонян, прибирання відбувається двічі на місяць, але цього недостатньо. Прибирати частіше ж не дозволяє кількість працівників та фінансування, адже окрім цього до утримання належить і ямковий ремонт.
Окрім того, за благоустрій прилеглої до дороги території, що розташована через 22 метри від дороги, відповідає Рівненська ОТГ. Тож Олександр Олексійович поцікавився у Рівненського сільського голови Володимира Крижука чи має громада достатні потужності, аби забезпечувати відповідний благоустрій, зокрема прибирати та вивозити сміття щодня.
Так, Володимир Крижук повідомив, що в ОТГ є комунальне господарство, у якому наявний технічний персонал, але на це потрібні кошти.
«Прибирання необхідне щодня. Тож ми повинні налагодити цей процес так, аби сміття більше не лежало обабіч дороги. У Служби автодоріг області на утримання доріг є 190 мільйонів гривень на рік. Розумію, що сюди входять і ямкові ремонти, але сміття біля митниці – це окрема стаття, яка має бути передбачена завжди, щоб до цього питання більше не повертатися», - наголосив Олександр Киричук.
У підсумку, т.в.о. голови облдержадміністрації доручив до кінця тижня напрацювати проект договору між Службою автомобільних доріг в області та Рівненською ОТГ, відповідно до якого комунальне господарство «Рівне» також прибиратиме прилеглу до міжнародних автомобільних пунктів пропуску територію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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