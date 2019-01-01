Поїхав по цигарки і зник: у Варшаві розшукують 19-річного заробітчанина з Волині
Сьогодні, 10:03
Дев’ятнадцятирічний житель села Велика Глуша Іван Лахай зник у Варшаві, у північному районі Беляни. Трапилося це у ніч з 28 на 29 липня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив односельчанин Івана – Микола Грачьов, який перебував разом із ним у Польщі.
Відомо, що 28 липня о 23:40, Іван поїхав велосипедом на сусідню заправку по цигарки, однак хлопець так і не повернувся назад. Кажуть, що документів із собою не брав.
Знайомі розшукували Івана цілу ніч, перевіряли також відділення поліції і шпиталі, але – безрезультатно. 30 липня написали заяву до правоохоронних органів.
До слова, у Варшаві він перебував уже місяць. Микола Грачьов також зазначив, що звичок зникати без попередження Іван ніколи не мав.
Усім, кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номерами телефонів: 102 або +7 928 912 37 (номер Польщі).
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив односельчанин Івана – Микола Грачьов, який перебував разом із ним у Польщі.
Відомо, що 28 липня о 23:40, Іван поїхав велосипедом на сусідню заправку по цигарки, однак хлопець так і не повернувся назад. Кажуть, що документів із собою не брав.
Знайомі розшукували Івана цілу ніч, перевіряли також відділення поліції і шпиталі, але – безрезультатно. 30 липня написали заяву до правоохоронних органів.
До слова, у Варшаві він перебував уже місяць. Микола Грачьов також зазначив, що звичок зникати без попередження Іван ніколи не мав.
Усім, кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номерами телефонів: 102 або +7 928 912 37 (номер Польщі).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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