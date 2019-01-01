Поїхав по цигарки і зник: у Варшаві розшукують 19-річного заробітчанина з Волині

Дев’ятнадцятирічний житель села Велика Глушазник у Варшаві, у північному районі Беляни. Трапилося це у ніч з 28 на 29 липня.Про цеповідомив односельчанин Івана –, який перебував разом із ним у Польщі.Відомо, що 28 липня о 23:40, Іван поїхав велосипедом на сусідню заправку по цигарки, однак хлопець так і не повернувся назад. Кажуть, що документів із собою не брав.Знайомі розшукували Івана цілу ніч, перевіряли також відділення поліції і шпиталі, але – безрезультатно. 30 липня написали заяву до правоохоронних органів.До слова, у Варшаві він перебував уже місяць. Микола Грачьов також зазначив, що звичок зникати без попередження Іван ніколи не мав.Усім, кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номерами телефонів:або(номер Польщі).