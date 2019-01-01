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Поїхав по цигарки і зник: у Варшаві розшукують 19-річного заробітчанина з Волині

Поїхав по цигарки і зник: у Варшаві розшукують 19-річного заробітчанина з Волині
Дев’ятнадцятирічний житель села Велика Глуша Іван Лахай зник у Варшаві, у північному районі Беляни. Трапилося це у ніч з 28 на 29 липня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив односельчанин Івана – Микола Грачьов, який перебував разом із ним у Польщі.

Відомо, що 28 липня о 23:40, Іван поїхав велосипедом на сусідню заправку по цигарки, однак хлопець так і не повернувся назад. Кажуть, що документів із собою не брав.

Знайомі розшукували Івана цілу ніч, перевіряли також відділення поліції і шпиталі, але – безрезультатно. 30 липня написали заяву до правоохоронних органів.

До слова, у Варшаві він перебував уже місяць. Микола Грачьов також зазначив, що звичок зникати без попередження Іван ніколи не мав.

Усім, кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номерами телефонів: 102 або +7 928 912 37 (номер Польщі).

Поїхав по цигарки і зник: у Варшаві розшукують 19-річного заробітчанина з Волині

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Теги: Розшук, зникнення, Волинь, Польща, Варшава, заробітки
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