Повалені дерева і підтопленні будинки: негода на Волині наробила лиха





Так, 30 липня рятувальники розрізали за допомогою бензопил та прибрали повалені дерева з проїжджих частин на вулицях Теремнівській та Глушець в Луцьку і у селі Борохів Ківерцівського району.



А в Нововолинську рятувальники звільнили від поваленого дерева автомобіль.



Внаслідок випадання значної кількості опадів відбулося підтоплення двох житлових будинків та двох господарських споруд у смт Маневичі.



Для відкачування дощових вод були залучені працівники чергової варти 13-ої ДПРЧ смт Маневичі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники ліквідували наслідки негоди, що пройшла минулої доби на Волині.Так, 30 липня рятувальники розрізали за допомогою бензопил та прибрали повалені дерева з проїжджих частин на вулицях Теремнівській та Глушець в Луцьку і у селі Борохів Ківерцівського району.А в Нововолинську рятувальники звільнили від поваленого дерева автомобіль.Внаслідок випадання значної кількості опадів відбулося підтоплення двох житлових будинків та двох господарських споруд у смт Маневичі.Для відкачування дощових вод були залучені працівники чергової варти 13-ої ДПРЧ смт Маневичі.

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