Повалені дерева і підтопленні будинки: негода на Волині наробила лиха
Сьогодні, 10:39
Рятувальники ліквідували наслідки негоди, що пройшла минулої доби на Волині.
Так, 30 липня рятувальники розрізали за допомогою бензопил та прибрали повалені дерева з проїжджих частин на вулицях Теремнівській та Глушець в Луцьку і у селі Борохів Ківерцівського району.
А в Нововолинську рятувальники звільнили від поваленого дерева автомобіль.
Внаслідок випадання значної кількості опадів відбулося підтоплення двох житлових будинків та двох господарських споруд у смт Маневичі.
Для відкачування дощових вод були залучені працівники чергової варти 13-ої ДПРЧ смт Маневичі.
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Так, 30 липня рятувальники розрізали за допомогою бензопил та прибрали повалені дерева з проїжджих частин на вулицях Теремнівській та Глушець в Луцьку і у селі Борохів Ківерцівського району.
А в Нововолинську рятувальники звільнили від поваленого дерева автомобіль.
Внаслідок випадання значної кількості опадів відбулося підтоплення двох житлових будинків та двох господарських споруд у смт Маневичі.
Для відкачування дощових вод були залучені працівники чергової варти 13-ої ДПРЧ смт Маневичі.
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