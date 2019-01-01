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Повалені дерева і підтопленні будинки: негода на Волині наробила лиха

Повалені дерева і підтопленні будинки: негода на Волині наробила лиха
Рятувальники ліквідували наслідки негоди, що пройшла минулої доби на Волині.

Так, 30 липня рятувальники розрізали за допомогою бензопил та прибрали повалені дерева з проїжджих частин на вулицях Теремнівській та Глушець в Луцьку і у селі Борохів Ківерцівського району.

А в Нововолинську рятувальники звільнили від поваленого дерева автомобіль.

Внаслідок випадання значної кількості опадів відбулося підтоплення двох житлових будинків та двох господарських споруд у смт Маневичі.

Для відкачування дощових вод були залучені працівники чергової варти 13-ої ДПРЧ смт Маневичі.

Повалені дерева і підтопленні будинки: негода на Волині наробила лиха
Повалені дерева і підтопленні будинки: негода на Волині наробила лиха

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Теги: негода, будинки, Волинь
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