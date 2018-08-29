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Лучани проти будівництва багатоповерхівок поблизу річки

Лучани проти будівництва багатоповерхівок поблизу річки
Поблизу Луцької міської ради зібралися люди, які протестують проти будівництва трьох багатоповерхівок поблизу водоохоронної річки Омелянівки.

Зазначимо, що питання «Про погодження проекту детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка у місті Луцьку» мали розглядати на сесії Луцькради.

Мешканці району та представники «Ремторгпостач» проти внесення змін до плану, адже його коригування дозволить забудовникам зводити багатовповерхові будинки.

Цікаво, що на тій землі вже знаходиться нерухомість.

Лучани проти будівництва багатоповерхівок поблизу річки
Лучани проти будівництва багатоповерхівок поблизу річки
Лучани проти будівництва багатоповерхівок поблизу річки

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Теги: Луцькрада, пікет, мітинг
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Коментарі 1
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Ну що, пане мер, як ви любите себе називати - це вам не боротьба з віртуальним смородом,для того, щоб Біопек з цукровим заводом віджати.Вибори пройшли, новообраний депутат знову за кордоном. А проблеми в місті, які накопились через недолуге
керівництво не заховаєш.
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