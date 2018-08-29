Лучани проти будівництва багатоповерхівок поблизу річки





Зазначимо, що питання «Про погодження проекту детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка у місті Луцьку» мали розглядати на сесії Луцькради.



Мешканці району та представники «Ремторгпостач» проти внесення змін до плану, адже його коригування дозволить забудовникам зводити багатовповерхові будинки.



Цікаво, що на тій землі вже знаходиться нерухомість.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Луцької міської ради зібралися люди, які протестують проти будівництва трьох багатоповерхівок поблизу водоохоронної річки Омелянівки.Зазначимо, що питання «Про погодження проекту детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка у місті Луцьку» мали розглядати на сесії Луцькради.Мешканці району та представники «Ремторгпостач» проти внесення змін до плану, адже його коригування дозволить забудовникам зводити багатовповерхові будинки.Цікаво, що на тій землі вже знаходиться нерухомість.

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