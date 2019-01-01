Поблизу Луцька планують збудувати завод з переробки ягід та фруктів





Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва заводу з переробки та замороження ягід, фруктів та овочів затвердили наказом відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Луцької райдержадміністрації, - пишуть Волинські новини.



Підприємство будуватимуть на вулиці Вокзальній, 105, у селі Чаруків Луцького району. Замовником стала громадянка Любомира Райхіль. Функціональне призначення земельної ділянки – землі сільськогосподарського призначення; вид використання ділянки – для обслуговування комплексу будівель і споруд; відповідає генеральному плану села Чаруків, затвердженому рішенням Чаруківської сільради від 17 квітня цього року.



Гранично допустима висотність споруди – 15 метрів, максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 21,7%. При проектуванні повинні враховувати розриви від існуючих будівель та споруд відповідно до вимог ДБН «Норм технологічного проектування підприємств плодоовочевої консервної промисловості». Планувальні обмеження відсутні, санітарно-захисна зона – 50 метрів.





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