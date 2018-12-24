«Перевертні в погонах»: що зараз із поліцейськими, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку

У липні минулого року у Луцьку викрили та затримали на хабарі виконувача обов’язків начальника Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Чоловік, який мав би бути головним борцем з корупцією у лавах поліції області, попався на хабарі у 3 тисячі доларів за непритягнення до відповідальності працівника поліції.Тоді МакогончукаУтім, вже за декілька днів горе-поліцейський перебував вдома під домашнім арештом. Згодом з’ясували, що змові з ним був інший поліцейський управління внутрішньої безпеки поліції Волині –У поліції ж провели службове розслідування і звільнили колег, які вдалися до хабарництва. Але Макогончук і Шостак звернулися до адміністративного суду, який своїм рішенням поновив їх на службі.Щоправда, до Луцького міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт щодо обох поліцейських, й суддярозглядає кримінальну справу.Днями (29 липня) відбулося чергове судове засідання. Під час нього суд прийняв рішення про застосування до Макогончука запобіжного заходу у виді домашнього арешті на два місяці (до 29 вересня включно), заборонивши залишати житло з 22 години вечора до 6 години ранку. На такий же період суд вирішив і відсторонити Макогончука від посади заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.Щодо Шостака запобіжний захід не обирали. Відомо також, що він звільнився з поліції за власним бажанням.У Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції ж запевняють, що ці горе-поліцейські у жодному випадку не повинні працювати у структурі. До слова, після того, як Макогончук поновився на посаді, йому змінили функціональні обов'язки на такі, які несумісні зі службовою діяльністю. Більше того, майже постійно після поновлення Макогончук перебуває на "лікарняному".Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 16 серпня.