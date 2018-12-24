«Перевертні в погонах»: що зараз із поліцейськими, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку
Сьогодні, 15:17
У липні минулого року у Луцьку викрили та затримали на хабарі виконувача обов’язків начальника Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Руслана Макогончука. Чоловік, який мав би бути головним борцем з корупцією у лавах поліції області, попався на хабарі у 3 тисячі доларів за непритягнення до відповідальності працівника поліції.
Тоді Макогончука гучно затримували «на гарячому» на вулиці Львівській.
Утім, вже за декілька днів горе-поліцейський перебував вдома під домашнім арештом. Згодом з’ясували, що змові з ним був інший поліцейський управління внутрішньої безпеки поліції Волині – Олександр Шостак.
У поліції ж провели службове розслідування і звільнили колег, які вдалися до хабарництва. Але Макогончук і Шостак звернулися до адміністративного суду, який своїм рішенням поновив їх на службі.
Щоправда, до Луцького міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт щодо обох поліцейських, й суддя Олеся Калькова розглядає кримінальну справу.
Днями (29 липня) відбулося чергове судове засідання. Під час нього суд прийняв рішення про застосування до Макогончука запобіжного заходу у виді домашнього арешті на два місяці (до 29 вересня включно), заборонивши залишати житло з 22 години вечора до 6 години ранку. На такий же період суд вирішив і відсторонити Макогончука від посади заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Щодо Шостака запобіжний захід не обирали. Відомо також, що він звільнився з поліції за власним бажанням.
У Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції ж запевняють, що ці горе-поліцейські у жодному випадку не повинні працювати у структурі. До слова, після того, як Макогончук поновився на посаді, йому змінили функціональні обов'язки на такі, які несумісні зі службовою діяльністю. Більше того, майже постійно після поновлення Макогончук перебуває на "лікарняному".
Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 16 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тоді Макогончука гучно затримували «на гарячому» на вулиці Львівській.
Утім, вже за декілька днів горе-поліцейський перебував вдома під домашнім арештом. Згодом з’ясували, що змові з ним був інший поліцейський управління внутрішньої безпеки поліції Волині – Олександр Шостак.
У поліції ж провели службове розслідування і звільнили колег, які вдалися до хабарництва. Але Макогончук і Шостак звернулися до адміністративного суду, який своїм рішенням поновив їх на службі.
Щоправда, до Луцького міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт щодо обох поліцейських, й суддя Олеся Калькова розглядає кримінальну справу.
Днями (29 липня) відбулося чергове судове засідання. Під час нього суд прийняв рішення про застосування до Макогончука запобіжного заходу у виді домашнього арешті на два місяці (до 29 вересня включно), заборонивши залишати житло з 22 години вечора до 6 години ранку. На такий же період суд вирішив і відсторонити Макогончука від посади заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу та зонального контролю Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Щодо Шостака запобіжний захід не обирали. Відомо також, що він звільнився з поліції за власним бажанням.
У Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції ж запевняють, що ці горе-поліцейські у жодному випадку не повинні працювати у структурі. До слова, після того, як Макогончук поновився на посаді, йому змінили функціональні обов'язки на такі, які несумісні зі службовою діяльністю. Більше того, майже постійно після поновлення Макогончук перебуває на "лікарняному".
Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 16 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Чи є в Луцьку поліцейскі яки не беруть хабарі?
Останні новини
На Волині злодії обікрали молитовний дім
Сьогодні, 15:22
«Перевертні в погонах»: що зараз із поліцейськими, яких гучно затримували на хабарі у Луцьку
Сьогодні, 15:17
У неблагополучної волинської сім'ї забрали двох дітей
Сьогодні, 15:14
Заступник мера Луцька написав в поліцію заяву на базарників
Сьогодні, 15:05