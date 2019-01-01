Волинянин, який зник у Варшаві, знайшовся
Сьогодні, 10:50
Розшукали зниклого у Варшаві волинянина Івана Лахая.
Про це на сторінці Життя Великої Глуші у Facebook повідомила Алла Сацик-Главацька.
«Лахай Іван знайшовся! Живий і здоровий!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня стало відомо, що у Варшаві зник волинянин Іван Лахай. Він вийшов поїхав велосипедом на сусідню заправку за цигарками, однак так і не повернувся назад.
Знайомі розшукували Івана цілу ніч, перевіряли також відділення поліції і шпиталі, але – безрезультатно. 30 липня написали заяву до правоохоронних органів.
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Про це на сторінці Життя Великої Глуші у Facebook повідомила Алла Сацик-Главацька.
«Лахай Іван знайшовся! Живий і здоровий!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня стало відомо, що у Варшаві зник волинянин Іван Лахай. Він вийшов поїхав велосипедом на сусідню заправку за цигарками, однак так і не повернувся назад.
Знайомі розшукували Івана цілу ніч, перевіряли також відділення поліції і шпиталі, але – безрезультатно. 30 липня написали заяву до правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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