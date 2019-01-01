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Волинянин, який зник у Варшаві, знайшовся

Волинянин, який зник у Варшаві, знайшовся
Розшукали зниклого у Варшаві волинянина Івана Лахая.

Про це на сторінці Життя Великої Глуші у Facebook повідомила Алла Сацик-Главацька.

«Лахай Іван знайшовся! Живий і здоровий!» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня стало відомо, що у Варшаві зник волинянин Іван Лахай. Він вийшов поїхав велосипедом на сусідню заправку за цигарками, однак так і не повернувся назад.

Знайомі розшукували Івана цілу ніч, перевіряли також відділення поліції і шпиталі, але – безрезультатно. 30 липня написали заяву до правоохоронних органів.

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Теги: розшук, Волинь, Варшава
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