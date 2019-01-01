Волинянин, який зник у Варшаві, знайшовся

Розшукали зниклого у Варшаві волинянинаПро це на сторінці Життя Великої Глуші у Facebook повідомила«Лахай Іван знайшовся! Живий і здоровий!» – йдеться у дописі.Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня стало відомо, що. Він вийшов поїхав велосипедом на сусідню заправку за цигарками, однак так і не повернувся назад.Знайомі розшукували Івана цілу ніч, перевіряли також відділення поліції і шпиталі, але – безрезультатно. 30 липня написали заяву до правоохоронних органів.