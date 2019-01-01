Науковці досліджували стан заповідних лісів Волині





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Так, група науковців проводить дослідження в лісових господарствах Прип’ятського Полісся з метою виявлення ділянок природних недоторканих лісів та надання наукових обґрунтувань щодо подальших необхідних заходів з їх охорони та збереження.



Повідомили, що науковці досліджують стан заповідних лісів Волині у рамках міжнародного природоохоронного проекту «Полісся — дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших у Європі природних районів», який на території України впроваджується Українським товариством охорони птахів у співпраці з Франкфуртським зоологічним товариством (Німеччина).



Про перші кроки та плани заходів йшлося під час робочої зустрічі за участю першого заступника начальника управління Руслана Войцеховського, начальника відділу лісового господарства Бориса Бабеляса, керівника проекту Ольги Яремченко та експертів з лісівничих питань Миколи Чернявського, Василя Мочана та заступника директора з наукової роботи національного природного парку «Прип’ять-Стохід» Михайла Химина.



Проводитимуться дослідження у лісових масивах трьох адміністративних районів нашої області – Маневицькому, Любешівському та Ратнівському.



Як зазначила Ольга Яремченко, завданнями проекту є ідентифікація природних ділянок високої природоохоронної цінності та в подальшому – включення їх до природно-заповідного фонду.



Для природно-заповідних територій області (національного природного парку «Прип’ять-Стохід», Черемського природного заповідника) розроблятимуться Менеджмент-плани, спрямовані на підвищення ефективності їх природоохоронної діяльності.



Також іще одним важливим завданням проекту стоїть створення волонтерських груп з підтримки особливо цінних для збереження природних територій, до якої залучатимуться вихованці шкільних лісництв. Цих дітей учасники проекту планують долучити до дослідницької роботи, при цьому забезпечивши необхідним інвентарем та надаючи консультативний супровід у всіх заходах.



"Зважаючи на те, що ситуація із природно-заповідним фондом у лісовому господарстві є досить не простою, команда проекту планує також провести ревізію ПЗФ на території лісгоспів. Для тих природно-заповідних об’єктів, які з різних причин втратили свою природоохоронну цінність та відповідність критеріям заповідності, будуть готуватись наукові обґрунтування на їх ліквідацію, а замість них пропонуватиметься створення нових природоохоронних об’єктів на ідетифікованих ділянках високої природної цінності. Це дозволить реально підвищити природоохоронний статус регіону і знизити градус господарських проблем у лісгоспах", – зазначила керівник проекту.



Вчасність та необхідність таких заходів підтвердив Руслан Войцеховський, зазначивши, що природно-заповідний фонд Волині потребує негайного втручання з боку фахівців.



"Нещодавно нашим управлінням було організовано прес-тур об’єктами ПЗФ. Ми показали та розповіли журналістам про реальну ситуацію, адже вважаємо за необхідне приймати зміни на державному рівні. Значна частина заповідного фонду потребує заходів догляду. Це пов’язано і з плином часу, і з хворобами лісу", – наголосив Руслан Войцеховський.



Зазначають, учасники зустрічі домовились про конструктивну співпрацю, а саме єднання природоохоронних та лісогосподарських інтересів.



Довідка: Міжнародний проект «Полісся – дика природа без кордонів: збереження одного з найбільших регіонів дикої природи Європи» впроваджується з січня цього року на українській і білоруській частині Прип’ятського Полісся. Реалізується у партнерстві з Франкфуртським зооологічним товариством. Є частиною Програми вразливих ландшафтів (ELP), якою управляє Кембриджська природоохоронна ініціатива за фінансової підтримки фундації «Аркадія» – благодійний фонд Пітера Болдвіна та Лісбет Раузин.



Головна мета проекту – підвищити природоохоронний статус проектного регіону та забезпечити стале збереження особливо цінних природних середовищ Прип’ятського Полісся.

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