Як у Горохові зустрічали міжнародний хресний хід. ФОТО

31 липня 2019 року, міжнародний хресний хід, у якому беруть участь паломники з Польщі, Білорусі та різних коточків України дістався до міста Горохів Волинської єпархії.Паломників вийшли зустрічати священники Горохівського благочиння разом з місцевими жителями, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії.Завдяки священникам, місцевим жителям та місцевій владі вдалось розмістити й нагодувати більше 1300 паломників, які продовжують йти до Свято-Успенської Почаївської Лаври.1 серпня відбулась соборна міжнародна Літургія, яку звершили клірики Волинської єпархії та священнослужителі Польської і Білоруської Православних Церков, які беруть участь у Міжнародному Хресному ході.Під час богослужіння лунала соборна міжнародна молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.Також, багато паломників причастились Христових Таїн та молитовно вшанували преподобного Серафима Саровського, пам’ять якого сьогодні згадує Христова Церква.Після літургії місцеві священники провели у подальше паломництво віруючих християн та висловили сподівання на майбутні зустрічі у спільних богослужіннях.Прочани висловили подяку клірикам Волинської єпархії та віруючим прихожанам за теплий прийом й продовжили з молитвою долати далекий, але благодатний шлях до Почаївської Лаври.