Як у Горохові зустрічали міжнародний хресний хід. ФОТО
Сьогодні, 21:25
31 липня 2019 року, міжнародний хресний хід, у якому беруть участь паломники з Польщі, Білорусі та різних коточків України дістався до міста Горохів Волинської єпархії.
Паломників вийшли зустрічати священники Горохівського благочиння разом з місцевими жителями, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії.
Завдяки священникам, місцевим жителям та місцевій владі вдалось розмістити й нагодувати більше 1300 паломників, які продовжують йти до Свято-Успенської Почаївської Лаври.
1 серпня відбулась соборна міжнародна Літургія, яку звершили клірики Волинської єпархії та священнослужителі Польської і Білоруської Православних Церков, які беруть участь у Міжнародному Хресному ході.
Під час богослужіння лунала соборна міжнародна молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.
Також, багато паломників причастились Христових Таїн та молитовно вшанували преподобного Серафима Саровського, пам’ять якого сьогодні згадує Христова Церква.
Після літургії місцеві священники провели у подальше паломництво віруючих християн та висловили сподівання на майбутні зустрічі у спільних богослужіннях.
Прочани висловили подяку клірикам Волинської єпархії та віруючим прихожанам за теплий прийом й продовжили з молитвою долати далекий, але благодатний шлях до Почаївської Лаври.
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Паломників вийшли зустрічати священники Горохівського благочиння разом з місцевими жителями, - повідомляє прес-служба Волинської єпархії.
Завдяки священникам, місцевим жителям та місцевій владі вдалось розмістити й нагодувати більше 1300 паломників, які продовжують йти до Свято-Успенської Почаївської Лаври.
1 серпня відбулась соборна міжнародна Літургія, яку звершили клірики Волинської єпархії та священнослужителі Польської і Білоруської Православних Церков, які беруть участь у Міжнародному Хресному ході.
Під час богослужіння лунала соборна міжнародна молитва за мир в Україні та за єдність православних християн.
Також, багато паломників причастились Христових Таїн та молитовно вшанували преподобного Серафима Саровського, пам’ять якого сьогодні згадує Христова Церква.
Після літургії місцеві священники провели у подальше паломництво віруючих християн та висловили сподівання на майбутні зустрічі у спільних богослужіннях.
Прочани висловили подяку клірикам Волинської єпархії та віруючим прихожанам за теплий прийом й продовжили з молитвою долати далекий, але благодатний шлях до Почаївської Лаври.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а чого отецьСидор з ПЦУ не допоміг?? тож всі обєдналися???чи щось тут не так???
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