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Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО

Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Традиційно на «Бандерштаті» діє фудкорт, де фестивальники можуть смачно попоїсти, втамувавши не лише музичний голод, а й відновивши сили після потоків цікавої інформації на гутірках чи шаленого «відриву» біля сцени. Цьогоріч кухня фестивалю пропонує чималий вибір страв і любителям солоденького, і м'яса чи овочів.

Ціни на їжу стартують від 20 гривень. Так, наприклад, за 20 гривень можна купити круасан з шоколадом, грецький салат обійдеться у 55 гривень, кукурудзяні чипси – 40 гривень за 100 грамів, вафля з м’ясом та овочами – 75 гривень, лапша з куркою та овочами – у 75 гривень, ковбаски на грилі – 40 гривень за 100 грамів, картопля – 20 гримів за 100 грамів, овочі та печериці на грилі – 30 гривень за 100 грамів, хачапурі та кубдарі – 50 гривень, сир сулугуні в лаваші – 40 гривень, курячий шашлик – 55 гривень за 100 грамів, шашлик зі свинини – 60 гривень за 100 грамів, смажене морозиво – 65 гривень.

Нагадаємо, «Бандерштат» – безалкогольний фестиваль, тому тут спрагу можна втамувати, наприклад, лимонадом чи посмакувати кавою. Лимонад обійдеться у 20-25 гривень, еспресо – 12-20 гривень, капучино – 18-28 гривень, лате – 19-33 гривні.
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО

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Теги: фестиваль, Бандерштат, їжа
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