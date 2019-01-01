Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО

Традиційно на «Бандерштаті» діє фудкорт, де фестивальники можуть смачно попоїсти, втамувавши не лише музичний голод, а й відновивши сили після потоків цікавої інформації на гутірках чи шаленого «відриву» біля сцени. Цьогоріч кухня фестивалю пропонує чималий вибір страв і любителям солоденького, і м'яса чи овочів.Ціни на їжу стартують від 20 гривень. Так, наприклад, за 20 гривень можна купити круасан з шоколадом, грецький салат обійдеться у 55 гривень, кукурудзяні чипси – 40 гривень за 100 грамів, вафля з м’ясом та овочами – 75 гривень, лапша з куркою та овочами – у 75 гривень, ковбаски на грилі – 40 гривень за 100 грамів, картопля – 20 гримів за 100 грамів, овочі та печериці на грилі – 30 гривень за 100 грамів, хачапурі та кубдарі – 50 гривень, сир сулугуні в лаваші – 40 гривень, курячий шашлик – 55 гривень за 100 грамів, шашлик зі свинини – 60 гривень за 100 грамів, смажене морозиво – 65 гривень.Нагадаємо, «Бандерштат» – безалкогольний фестиваль, тому тут спрагу можна втамувати, наприклад, лимонадом чи посмакувати кавою. Лимонад обійдеться у 20-25 гривень, еспресо – 12-20 гривень, капучино – 18-28 гривень, лате – 19-33 гривні.