Нігерієць зґвалтував жінку на Волині
Сьогодні, 13:22
Уродженець Федеративної республіки Нігерія зґвалтував жінку на Волині.
Про це йдеться з ухвали Луцького міськрайонного суду від 30 липня.
Відомо, що подія сталася 19 липня. Перебуваючи у будинку, нігерієць застосував до жінки фізичне насильство. Зокрема, кривдник утримував обидві її руки, а згодом, здолавши фізичний опір жінки, зняв з неї одяг та всупереч її воли вступив з нею у статеві зносини.
Луцький міськрайонний суд вирішив призначити судово-медичну експертизу.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йдеться з ухвали Луцького міськрайонного суду від 30 липня.
Відомо, що подія сталася 19 липня. Перебуваючи у будинку, нігерієць застосував до жінки фізичне насильство. Зокрема, кривдник утримував обидві її руки, а згодом, здолавши фізичний опір жінки, зняв з неї одяг та всупереч її воли вступив з нею у статеві зносини.
Луцький міськрайонний суд вирішив призначити судово-медичну експертизу.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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