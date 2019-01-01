вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нігерієць зґвалтував жінку на Волині

Нігерієць зґвалтував жінку на Волині
Уродженець Федеративної республіки Нігерія зґвалтував жінку на Волині.

Про це йдеться з ухвали Луцького міськрайонного суду від 30 липня.

Відомо, що подія сталася 19 липня. Перебуваючи у будинку, нігерієць застосував до жінки фізичне насильство. Зокрема, кривдник утримував обидві її руки, а згодом, здолавши фізичний опір жінки, зняв з неї одяг та всупереч її воли вступив з нею у статеві зносини.

Луцький міськрайонний суд вирішив призначити судово-медичну експертизу.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нігерієць, зґвалтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили нову літню терасу із неймовірним краєвидом на місто*
Терміново потрібна допомога молодому батькові двох дівчаток, який перебуває без свідомості у лікарні Луцька
Обрали нового голову Волинської обласної ради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 13:40
У луцьких багатоповерхівках встановлюватимуть італійські індивідуальні теплові пункти
Сьогодні, 13:38
Нігерієць зґвалтував жінку на Волині
Сьогодні, 13:22
У Нововолинську будують два тенісні корти
Сьогодні, 13:14
Зеленський прокоментував ймовірну відставку Богдана
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
У Києві педофіл напав на 12-річну дівчинку в під'їзді будинку У Києві педофіл напав на 12-річну дівчинку в під'їзді будинку
24 липень, 15:01
На Одещині 63-річний чоловік зґвалтував хлопчика, який прийшов на прогулянку до ставка На Одещині 63-річний чоловік зґвалтував хлопчика, який прийшов на прогулянку до ставка
24 липень, 10:47
Знімав на телефон: на Дніпропетровщині дід зґвалтував 13-річну дівчинку Знімав на телефон: на Дніпропетровщині дід зґвалтував 13-річну дівчинку
22 липень, 12:11
В Україні за добу по-звірячому зґвалтували трьох дітей В Україні за добу по-звірячому зґвалтували трьох дітей
09 липень, 13:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим та за скільки можна поласувати на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
У луцьких багатоповерхівках встановлюватимуть італійські індивідуальні теплові пункти
Сьогодні, 13:38
 0
Нігерієць зґвалтував жінку на Волині
Сьогодні, 13:22
 0
У Нововолинську будують два тенісні корти
Сьогодні, 13:14
 0
Зеленський прокоментував ймовірну відставку Богдана
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿