Нігерієць зґвалтував жінку на Волині





Про це йдеться з



Відомо, що подія сталася 19 липня. Перебуваючи у будинку, нігерієць застосував до жінки фізичне насильство. Зокрема, кривдник утримував обидві її руки, а згодом, здолавши фізичний опір жінки, зняв з неї одяг та всупереч її воли вступив з нею у статеві зносини.



Луцький міськрайонний суд вирішив призначити судово-медичну експертизу.



Головне фото – ілюстративне.

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